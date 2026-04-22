Mahiques integró la comitiva oficial de Milei en Israel

INTERNACIONALES

El presidente Javier Milei pasó por Israel en su tercera visita al país, y estuvo acompañado por el mercedino Juan Bautista Mahiques, actual Ministro de Justicia de la Nación.

Actividades: luego de su llegada, el mandatario nacional pasó por el “Muro de los Lamentos”, donde realizó una oración antes de los compromisos de Estado y seguridad (agenda oficial del viaje).

Combate al terrorismo y seguridad: se firmará un tratado de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Este acuerdo buscará estrechar lazos en materia de inteligencia y protocolos jurídicos frente a amenazas internacionales.

Mahiques tuvo participación referida a la articulación legal de los convenios que Argentina busca ratificar en Medio Oriente, en un contexto de máxima tensión global. También participó del encuentro bilateral que Milei con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Allí, Netanyahu entregó al Presidente de la Nación el Doctorado Honoris Causa entregado por la Universidad de Bar-Ilan.