Kicillof participó de la audiencia por una deuda de $2,3 billones del Gobierno nacional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

En este segundo encuentro, la Corte Suprema de Justicia instó al Gobierno nacional a presentar una propuesta concreta de pago el próximo 10 de junio.

El gobernador Axel Kicillof participó este martes de la segunda audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para abordar la demanda de la Provincia de Buenos Aires por más de $2,3 billones que le adeuda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Fue junto al ministro de Economía, Pablo López; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

En ese marco, Kicillof destacó: “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”.

Esta denuncia del Gobierno bonaerense se debió a la suspensión de las transferencias de fondos que ANSES debe realizar de manera obligatoria a las cajas provinciales que no hayan sido derivadas al Estado nacional.

“La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”.

Asimismo, la Provincia de Buenos Aires inició otras siete demandas contra el Gobierno nacional por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), a los bosques nativos, y por la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para el financiamiento de obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 (y convenio 2023).

Estuvieron presentes también el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; y la titular del IPS, Marina Moretti.