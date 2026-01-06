Luis Ponce: “Es importante que demos un uso correcto al agua potable”

El subsecretario de Servicios Públicos, Luis Ponce, destacó que en los últimos días se ha elevado enormemente el consumo de agua en la ciudad. Señaló que las altas temperaturas influyen de manera directa en la demanda y recordó que se trata de un insumo humano fundamental. “Recordamos la importancia de usarla correctamente; el agua de red no es para llenar piletas, lavar autos o regar, es decir, usos que no están directamente ligados al bienestar humano esencial”, subrayó el funcionario.

Suministro

Ponce comentó que el consumo se ha disparado, suministrando millones de litros diarios, una cifra muy superior a la habitual. Asimismo, destacó la operatividad del sistema: “Hay *32 pozos funcionando al 100%*. El suministro solo se ve afectado eventualmente si se producen cortes de energía eléctrica, algo que es ajeno a nuestra gestión”.

Infraestructura

En el marco de la planificación general de la ciudad, el funcionario remarcó que se han realizado 5 nuevos pozos en el último tiempo que están próximos a conectarse a la red. “Dos de ellos se sumarán la próxima semana, mientras que los otros tres dependen de que la empresa prestataria de energía realice la bajada eléctrica correspondiente”, explicó.

Agradecimiento

Ponce aprovechó la oportunidad para agradecer a los vecinos que cuidan el recurso con conciencia y responsabilidad. También hizo una mención especial a los trabajadores municipales: “A veces no se los ve, pero realizan una gran tarea recorriendo pozos, midiendo la presión y revisando cada detalle técnico para que el agua llegue a cada hogar”.

Inversión

Finalmente, el subsecretario dejó en claro que el plan de obras no se detiene y anunció que durante el mes de enero se licitarán nuevos proyectos de agua corriente. Respecto a la seguridad del suministro, fue tajante: “A pesar de las malas intenciones, la red de agua es potable y segura. Realizamos análisis constantes e intervenciones en distintos barrios con mano de obra calificada”. Además, resaltó que bajo la gestión del intendente Ustarroz se ha logrado duplicar la cantidad de pozos en los últimos años.