“Los operativos nos están dando tranquilidad”, dijo la presidenta del barrio Trocha

La presidenta de la sociedad de fomento del barrio Trocha, Antonia Villalba, expresó su apoyo a los operativos de control de tránsito porque “están dando tranquilidad” y representan una respuesta “a un reclamo que venían haciendo muchos vecinos por el tema de las motos”.

“Con los operativos se está tranquilizando la situación. La presencia de efectivos de la policía, de agentes de Seguridad del municipio, también hacer la 42 peatonal durante el fin de semana… Había muchos reclamos de los vecinos por el tema de las motos, los ruidos, los caños de escape, la velocidad con que andan, y del municipio nos dieron respuesta, lo que nos brinda mucha satisfacción”, contó Antonia Villalba en una entrevista radial.

El jueves por la noche, un operativo de control de tránsito arrojó como resultado el secuestro de 20 motos por falta de documentación y patentes y escapes antirreglamentarios.

“Los problemas vienen desde hace tiempo, sobre todo en la 42. Las molestias son constantes y el peligro también porque andan a alta velocidad, hacen ‘willy’, te tiran la moto encima… Y los operativos están tranquilizando la situación. Esperamos que sigan porque evidentemente no hay otra manera de resolver el tema. Se había intentado con otros métodos y no dieron el resultado esperado así que estamos conformes con esta respuesta”, señaló.

La presidenta del barrio contó que se reunió con concejales y funcionarios como Mariana San Martín, Santiago Altube y Fernando Massón “y también con el intendente” Juani Ustarroz. “Todos me recibieron de la mejor manera, me atendieron muy bien, nunca me preguntaron de qué partido soy ni qué pienso y nos dieron las respuestas que esperábamos”, manifestó.

En tanto, y ante la difusión en distintas redes sociales de un video sobre la detención de un motociclista que intentó fugarse en la esquina de 40 y 29 y de la que participaron policías de civil (identificados con chapa y orden de servicio), Villalba también exhibió su apoyo: “No hay otro modo, porque inclusive hay motos robadas con pedido de secuestro. Yo he visto cómo los chicos que andan en moto se ríen en la cara de los policías, les faltan el respeto. Así que las críticas que se hacen en las redes no debieran ser así, porque también hay casos de chicos que andan sin casco y si alguien se los trae, y se lo ponen, los dejan seguir circulando. Es decir que no hay una mala intención. Por eso ojalá que estos operativos sigan”.

“Y además si tenés todos los papeles en regla y llevás casco y no te falta nada, no vas a tener ninguna clase de problemas. Parás, los mostrás y seguís”, añadió.

Villalba, finalmente, también pidió “reeducar, insistir con el tema de la educación vial” y seguir “buscando la vuelta” para encontrar una solución definitiva.