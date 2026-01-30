Los museos se visten de carnaval para anticipar la gran fiesta popular

La muestra “Nos vemos en los corsos” abrió un recorrido cultural único en la previa del carnaval mercedino, celebrando más de cien años de historia, trabajo colectivo y expresión popular.

En el marco de la previa de la fiesta más popular de la ciudad, se inauguró la muestra “Nos vemos en los corsos”, una propuesta cultural pensada para poner en valor la historia, la identidad y el trabajo que sostienen año a año al carnaval mercedino. La iniciativa forma parte del ciclo “Verano de encuentro” y se desarrolló durante la Noche de los Museos, con una apertura simultánea de los tres espacios culturales de la ciudad.

La propuesta surgió del trabajo sostenido que se realiza durante todo el año entre la Dirección de Cultura de Mercedes y la Comisión de Carnavales, integrada por referentes de las agrupaciones que participan activamente de los corsos. A partir de ese diálogo colectivo, nació la idea de “vestir de carnaval” a los museos, integrando al Museo de Ciencias Naturales “Carlos Ameghino”, al Museo de Historia “Víctor Míguez” y al Museo de Arte “Municipalidad de Mercedes” en un recorrido libre y participativo.

Para la muestra se reunió un valioso material fotográfico, audiovisual y de vestuario, con el objetivo de acercar al público a la historia de los carnavales mercedinos, una tradición con más de cien años de construcción colectiva. El recorrido permitió no solo observar, sino también vivenciar el espíritu del carnaval a través de distintas expresiones artísticas en vivo.

En el Museo de Ciencias Naturales se presentó la comparsa “Que me lleve el carnaval”, que interpreta traqueadas y expresiones musicales del norte argentino con instrumentos autóctonos, bajo la dirección de Sergio Pérez y Alejandra Almada. En el Museo de Arte, la alegría y el color llegaron con la presentación de la murga “Renovando ilusiones”, mientras que en el Museo de Historia se presentó la Escuela Mercedina de Carnaval, dirigida por Miriam Salanueva, reafirmando el valor formativo y cultural de esta celebración.

La muestra representa el trabajo previo a las cuatro noches de carnaval, anticipando el clima festivo que año tras año convoca a toda la comunidad. Al respecto, la directora de Cultura de la Municipalidad de Mercedes, Jimena Rivas, destacó: “El carnaval es pueblo y sus 100 años de historia se construyen en comunidad, sumando no sólo a las agrupaciones, sino también a los clubes sociales y deportivos, entidades sin fines de lucro y familias enteras… en esta perspectiva, todos somos iguales y nos encontramos en esa fiesta popular para disfrutar”.

La exposición “Nos vemos en los corsos” podrá visitarse hasta el 22 de febrero, fecha en la que se realizará una nueva Noche de los Museos. Durante la semana, el público puede recorrerla de 9 a 12, y los viernes, sábados y domingos a partir de las 20, asegurando el compromiso de la ciudad con el acceso a la cultura y la celebración de su identidad carnavalera.