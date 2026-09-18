Llega HAU a Mercedes, una obra de teatro físico contemporáneo dirigida por Marina Cabral.

HAU es una obra de teatro físico contemporáneo donde el entramado entre las estructuras físicas de los cuerpos dialoga con las preguntas que se abren cuando la ausencia es lo único que ocupa los espacios: cuando los cuerpos ya no están y solo queda, de ellos, el rastro.

En HAU, trece cuerpos se disponen a atravesar diferentes escenas, ocupando distintos rincones de una casa que guardan tal vez el silencio de las palabras caídas, del desencuentro, la memoria, la terquedad, los acuerdos, los conflictos, los amores y los deseos.

Una obra experiencial situada en una casona de origen Art Decó que combina danza, movimiento y teatro e invita al público a acercarse a los cuerpos, sentirlos como un recuerdo vivo y, a la vez, ser parte de un todo amalgamado para preguntarnos: Si pudiéramos observar qué escurre por las paredes, qué susurra entre las cortinas, qué levita entre los muebles, ¿seríamos capaces de ponerle palabras, o solo podríamos dejarnos atravesar por ráfagas inexplicables de sensaciones?

Hau se llevará a cabo el próximo 2 y 9 de octubre en el Movimiento Cultural El Limonero. Las funciones serán 19.30h y 21h con capacidad limitada para poder disfrutar de la experiencia.

Las entradas son con venta anticipada comunicandose al 2324 – 503800.

Para conocer más de la propuesta pueden seguir las redes en Instagram https://www.instagram.com/hau.laobra/

Comunicación y prensa: 2324 503800 – Lucila Matteucci para Óvulo.

Funciones

Viernes 2 de octubre — 19:30 h y 21 h

Viernes 9 de octubre — 19:30 h y 21 h

Dónde: Movimiento Cultural El Limonero (27 y 34, Mercedes)

Entradas anticipadas: 2324-503800 Precio: $20.000

Elenco

Sergio Dematei, María Laura Fraiese, Cristina Lamothe, Rocío Miño, Cheli Maratea, Claudia Fuentes, Mailén Hernández, Lucila Matteucci, Patricia Vachetti, Sol Badano, María Laura Nicodemo, Carla Sabrina Ponteprino y Juliana Torres.

Dirección: Marina Cabral Producción: El Refugio Espacio Comunicación y prensa: Lucila Matteucci

Sobre la directora

Marina Cabral (Mercedes, 1984) es bailarina, actriz, coreógrafa y directora, formada en danza clásica y contemporánea, ritmos y danza aérea en espacios como Estudio Saoco, Escuela de Arnés y Escuela Pamela Frank, y en teatro con Pompeyo Audivert. En 2026 se formó con Toto Castiñeira y participó en el montaje de la obra «Decile que vuelva». Desde 2018 dirige el área de danza contemporánea e investigación de movimiento en El Refugio Estudio Danza. Como creadora, dirigió y coreografió piezas como «Soy Piel» (2018), «Detrás de la Cortina» (2019) e «Imagen Cinética» (2022-2023), y participó como intérprete y asistente de dirección en numerosas puestas de danza-teatro y danza aérea.