Llega a Mercedes el programa «Emprende Joven»

CONVENIO

La Municipalidad de Mercedes concretó la firma de un convenio junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense para implementar en el distrito el programa provincial “Emprende Joven”.

La misma, es una propuesta formativa orientada a potenciar y brindar nuevas herramientas a emprendedores de entre 16 y 30 años. Fue en el espacio socio educativo “Néstor Kirchner”, centro de formación ubicado en el Barrio Mutti.

El encuentro contó con la presencia del intendente Juan Ignacio Ustarroz y del subsecretario de Economía Popular de la Provincia, Daniel Menéndez. La iniciativa fue articulada a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad local, encabezada por la Lic. Jorgelina Silva, y contó con la participación de Aldana Chávez junto a los equipos técnicos de ambas dependencias.

«Emprende Joven» se estructura en talleres teórico-prácticos divididos en cinco módulos temáticos: laboratorio de inteligencia artificial aplicada a proyectos, sostenibilidad y finanzas, branding y marketing digital, herramientas de gestión y vinculación con redes de financiamiento y mentorías. El trayecto busca fortalecer el desarrollo productivo y la autonomía económica de los jóvenes locales sobre la base de sus propios emprendimientos.

Tras la rúbrica, Menéndez destacó: «Junto a Juani Ustarroz firmamos el convenio para avanzar en Mercedes con Emprende Joven, una iniciativa para capacitar a emprendedores de 16 a 30 años y brindarles más herramientas para su trabajo».

Por su parte, el jefe comunal Juan Ignacio Ustarroz remarcó la importancia del trabajo articulado con el gobierno provincial: «Siempre es una alegría sumar herramientas concretas para nuestra comunidad. Detrás de cada proyecto joven hay mucho esfuerzo cotidiano, dedicación y ganas de salir adelante. Este convenio nos permite acompañar ese empuje con formación de calidad, adaptada a las nuevas tecnologías y a las demandas actuales, trabajando codo a codo con la Provincia para que cada vecino y vecina cuente con más oportunidades en su ciudad».

De esta manera, desde el Centro Comunitario Néstor Kircher, se suman más espacios de formación para nuestra ciudad.