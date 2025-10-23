Llega a Mercedes el “Ciclo de Cine Bajo las Estrellas” con obras maestras latinoamericanas

Serán tres noches de cine al aire libre combinan proyecciones de películas reconocidas internacionalmente con música en vivo, con entrada libre y gratuita.

 

El “Ciclo de Cine Bajo las Estrellas” ofrecerá proyecciones de obras maestras del cine latinoamericano  acompañadas de música en vivo. La entrada es libre y gratuita, y cada función se realizará en un espacio diferente de la ciudad, narraron desde la Dirección de Cultura a cargo de Jimena Rivas.

 

El programa del ciclo es el siguiente:

Jueves 30 de octubre – “Ciudad de Dios” (Brasil) – Dirección: Kátia Lund y Fernando Meirelles. Horario: 19:30 h – Museo Miguez. Música en vivo: Mariel Solari (repertorio brasileño)

 

La película fue nominada a 4 Premios Óscar y se considera un clásico del cine contemporáneo brasileño.

 

Jueves 6 de noviembre – “Amores Perros” (México) – Dirección: Alejandro González Iñárritu. Horario: 19:30 h – M.A.M.M. Música en vivo: Dica (rock latinoamericano)

 

Nominada al Óscar y premiada en Cannes, esta obra es un hito del cine mexicano moderno que mezcla distintas historias interconectadas.

 

Jueves 27 de noviembre – “El Abrazo de la Serpiente” (Colombia, Venezuela, Argentina) – Dirección: Ciro Guerra. Horario: 19:30 h – Anfiteatro Municipal. Música en vivo: Sorpresa (popular)

 

Nominada al Óscar y premiada en Cannes, esta película destaca por su mirada profunda sobre la Amazonía y las culturas indígenas.

 

El ciclo propone una combinación de cine, música y aire libre, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de grandes películas latinoamericanas mientras se crea un espacio de encuentro cultural en la ciudad.

