Ley Impositiva 2026: ARBA pretende bajar impuestos

El titular de ARBA, Cristian Girard, manifestó las intenciones del gobierno bonaerense de realizar una baja de impuestos para los contribuyentes bonaerenses.

Con respecto al impuesto al automotor plantearon modificaciones donde se propone para bajar nominalmente la patente para el 75% del de automotores que administra la Provincia (2 millones de vehículos).

Desde ARBA explicaron: “Pasaríamos de una tabla de 15 tramos, con alícuota mínima de 3,64% y máxima de 5%, a una tabla de 5 tramos, con alícuota mínima de 1% y máxima de 4,5%, quedando así la PBA entre las de menor costo de patente entre las grandes jurisdicciones (por ejemplo, en CABA, la alícuota mínima es 1,6% y la máxima llega al 8%)”.

“Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos —más de 1,5 millones de automotores—. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en 2024, gracias a una reformulación de las tablas”, comunicó Girard.

El funcionario precisó que la iniciativa corrige los saltos de alícuota generados por la suba del precio de los autos y la falta de actualización durante 2025, producto de que no se sancionó la Ley Impositiva: “Esta medida recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, cerró.

Desde ARBA indicaron que sobre los impuestos inmobiliarios, se mantendrá la misma tabla de la Ley 2024; no se ajusta el coeficiente de cálculo de Base Imponible; ni se modifican alícuotas; de modo que se mantiene la misma carga fiscal de la Ley Impositiva 2024.

Esto significa que se eliminan distorsiones y actualizan nominalmente los Impuestos Inmobiliarios, con reducción del impuesto a pagar, en términos reales, para el 100% de los propietarios. Además, se eliminan las cuotas adicionales.

II.BB.: No habrá incremento de alícuota para ninguna actividad. Desde ARBA aseguraron que “se mantiene el régimen de alícuotas disminuida e incrementada, con una actualización de los tramos del 40%. Esto beneficia a 46.000 PYMES”.

Por otra parte, no habrá modificaciones en el Impuesto al Sello.