La tercera edición de “Escape bajo las estrellas” congregó a más de 50 participantes en una noche de acertijos y cultura

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mercedes organizó el viernes por la noche una nueva versión del juego urbano que combinó trabajo en equipo, aprendizaje y la recorrida por tres museos municipales. Los cupos se agotaron y habrá una próxima cita el 20 de febrero.

El pasado viernes por la noche se llevó a cabo la tercera edición de “Escape bajo las estrellas”, iniciativa organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mercedes que convocó a más de 50 participantes dispuestos a resolver enigmas y conocer los espacios culturales de la ciudad.

A las 22:00, los asistentes se reunieron en la Plaza San Martín, donde se designaron dos capitanes y, entre todos, conformaron el equipo encargado de afrontar el juego. Desde el inicio, la jornada exigió lógica y cooperación: el grupo recibió pistas, debió resolver problemas intelectuales y contó en todo momento con el acompañamiento de integrantes del equipo de la Dirección de Cultura.

Las primeras soluciones condujeron al Museo de Ciencias Naturales “Carlos Ameghino”, que reabrió sus puertas tras la importante reforma estructural que modernizó el espacio. Allí, el equipo halló nuevos datos y acertijos que lo impulsaron, luego, al Museo de Arte. Finalmente, la búsqueda culminó en el Museo Histórico “Víctor Míguez”. A lo largo del recorrido, la dinámica se sostuvo en la solidaridad y el trabajo conjunto para desentrañar cada pista.

Aunque hasta la fecha ninguna de las ediciones logró la resolución total del juego, la actividad se consolidó como una noche de aprendizaje, diversión y promoción del patrimonio local. Su fin principal —alegaron los organizadores— es que la comunidad visite y conozca en profundidad los espacios públicos culturales que forman parte de la identidad local.

La Dirección de Cultura invita a los vecinos a sumarse a la próxima edición y vivir en primera persona esta propuesta que combina desafío, aprendizaje y recorrida por el patrimonio local.

Una una semana antes de la fecha estipulada para el evento se abrirá la inscripción. Aquellos que deseen participar deberán reservar su lugar con antelación, dado que los cupos son limitados.