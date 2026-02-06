La reforma laboral se tratará el 11 de febrero en el Senado

La reforma en cuestión, que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado.

El dato lo mencionó la exministra de Seguridad, y actual senadora de LLA, Patricia Bullrich, luego de reunirse con sectores dialoguistas de la UCR.

Para la convocatoria, LLA contará con el acompañamiento clave del PRO, UCR y fuerzas provinciales. El pedido de sesión, ya fue firmado por Bullrich y los senadores Martín Goerling (PRO), Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Edtih Terenzi (Despierta Chubut), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Carlos Arce (Frente Renovador Misionero), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal-Corrientes) y Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán).

Consultada por las posibilidades de aprobación de la reforma , la senadora Bullrich expresó: “Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos” dijo, y adelantó que el acuerdo está cerrado en un “95%”.