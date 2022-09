La Provincia alcanzó las 75 mil escrituras gratuitas entregadas

NUEVE DE JULIO

“A partir de un gran despliegue territorial que llevamos adelante junto a todos los municipios, alcanzamos hoy los 75 mil títulos de propiedad gratuitos entregados en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa”, expresó esta tarde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar el acto de entrega de 144 escrituras para familias del municipio de Nueve de Julio. Fue en el Salón Blanco de la sede municipal, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el intendente local, Mariano Barroso; la senadora bonaerense María Elena Defunchio; y la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti.

“Mientras encaramos la problemática del acceso a la vivienda con la construcción de 32 nuevas casas en el municipio, seguimos trabajando para que miles de familias bonaerenses puedan contar también con las escrituras de sus propiedades”, explicó Kicillof, al tiempo que destacó que “se trata de trámites que son gratuitos, saldan las deudas y convierten a los inmuebles en bienes que no puedan ser embargados”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “el título representa la tenencia completa de la propiedad y facilita la obtención de un crédito y la posibilidad de dejar la casa a las próximas generaciones”.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue lanzado por el Gobierno provincial durante el 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. En ese sentido, Alak hizo hincapié en que “con el nuevo perfil social que le hemos dado a la Escribanía General de Gobierno, estamos transformando en alegría a tanta angustia que han pasado miles de familias bonaerenses que, durante muchos años, no pudieron contar con los documentos que acreditan el dominio de sus viviendas”.

Además, durante la jornada se entregó al municipio la escritura del predio conocido como Monte de Gobierno, donde se emplazará un relleno sanitario que permitirá avanzar con el cierre de basurales a cielo abierto.

En tanto, el intendente Barroso aseguró que “cada entrega de escrituras nos llena de orgullo porque significa el cierre de un ciclo para familias de nuestro distrito que esperaron esto durante mucho tiempo y ahora pueden tener la tranquilidad de que sus viviendas se convierten en un bien familiar”.

Por último, Kicillof resaltó: “Sabemos que hay mucho por hacer y por eso estamos mostrando una dirección: con escrituras, viviendas y obras viales, en los 135 municipios, trabajamos para llevar servicios e igualdad de oportunidades a toda la Provincia”. “Todos nuestros esfuerzos están orientados a convertir los sueños en realidades”, concluyó.

