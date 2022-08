La Provincia advierte sobre intentos de estafa con la excusa de dar turnos y entregar carnets.

Frente a la denuncia de irregularidades, explicaron que el sistema para confirmar turnos de vacunación no pide a usuarios/as datos personales.

La Provincia de Buenos Aires informa a la ciudadana que, en la marco de la Campaña de Vacunación contra el COVID-19, no se realizan llamados ni se envían mensajes en relación a la obtención de datos personales. Por lo tanto, se recomienda no brindar datos ante llamados o mensajes no verificados como cuenta oficial, ni acceder a enlaces compartidos por remitentes desconocidos.

Desde el ministerio de Salud bonaerense se recomienda mantenerse informado/a por canales oficiales, no brindar datos personales ante llamados o mensajes y formular las denuncias pertinentes en caso de irregularidades a fin de que las autoridades judiciales puedan avanzar en las pericias informáticas necesarias y así se puedan prevenir eventuales intentos de estafa.