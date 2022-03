La pobreza alcanzó al 37,3% de las personas

INDEC

El INDEC informó que la pobreza bajó en 2021 respecto del 2020, pero aún se encuentra por encima de los niveles de pre pandemia.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este miércoles que el 37,3% de la población argentina se encuentra bajo la línea de pobreza y el 8,2% bajo condiciones de indigencia, de acuerdo a los datos del segundo semestre de 2021.

De este modo, la situación social tuvo una muy leve mejora en 2021, en tanto que la pobreza disminuyó un 4,2% respecto del cierre de 2020 -el último año de mayor caída en la actividad económica debido a la pandemia por coronavirus- y un 3,3% sobre la segunda mitad del año pasado cuando alcanzó al 40,6% de la población.

Pese a la alta recuperación económica de más del 10% acontecida durante el año pasado -una de las más altas del mundo-, la situación social aún no se recuperó siquiera a los niveles de pre pandemia, ya que el 2019 concluyó con un 35,5% de la población bajo la línea de pobreza y un 8% en indigencia.

La Encuesta Permanente de Hogares del Indec registró que más de 10,8 millones de personas no alcanzan a cubrir la canasta básica y se encuentran en situación de pobreza, de las cuales más de 2,3 millones no logra cubrir la canasta alimentaria, es decir que no accede a una correcta nutrición.

Según el Indec, la leve mejoría se debió a una suba promedio del ingreso total familiar del 23,8%, frente a un aumento promedio del 17,9% de la canasta alimentaria y del 16,5% de la canasta básica total. El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $46.712, mientras la canasta básica total promedio del mismo grupo de hogares ascendió a $74.059.