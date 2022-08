La línea 57 al tope del ranking de denuncias de usuarios por deficiencias en el servicio

Transporta menos pasajeros y recibe mayores quejas

En un informe que ha realizado la Comisión Nacional de Regulación del Transporte se observa que Atlántida es la empresa de colectivos con mayor nivel que queja de los usuarios. El 57 transporta menos pasajeros pero la cantidad de reclamos es superior al resto.

Un interesante informe realizado por el portal nacional Chequeado.com permite observar datos, gráficos y motivos, que muestran cuales han sido las empresas de transportes de colectivos más denunciadas de los últimos años. La línea 57, es decir Atlántida, se puso al tope del ranking, un lugar que para este caso es indeseado. “En los últimos 6 años, las 5 líneas de colectivos más denunciadas por los usuarios fueron la 57, la 60, la 55, la 21 y la 28”, destaca la noticia. Agrega que para realizar una comparación más justa hay que tener en cuenta los pasajeros transportados. Pues entonces la línea con más denuncias en 2021 fue la 57, a pesar de ubicarse en mitad de tabla en cuanto a la cantidad de pasajeros transportados. “Que el conductor del colectivo no respete las paradas fue el motivo que más denuncias generó entre los usuarios el año último”, señalan. Esta situación es algo que se da de manera frecuente en Mercedes. El portal hace notar que ante problemas en el servicio de transporte público, los usuarios pueden denunciar a las empresas ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. En el caso de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los motivos pueden ser muy variados: choferes que no respetan las paradas del recorrido; maltrato a los pasajeros; líneas que tienen baja frecuencia; desvíos en el recorrido; etcétera.

Datos

En 2021 los usuarios realizaron 25.521 denuncias contra líneas de transporte público urbano del AMBA, casi 10 mil más que en 2020, año en que el Gobierno implementó más restricciones a la movilidad por la pandemia de la COVID-19. “Es evidente que cuantos más pasajeros usen el colectivo, más quejas habrá en el sistema. Vale la inversa: si nadie viaja en colectivo, no habría quejas. Pero, ¿cuáles son las líneas más denunciadas?”, refleja. En los últimos 6 años, las 5 líneas de colectivos más denunciadas por los usuarios fueron la 57, la 60, la 55, la 21 y la 28. “Sin embargo, en esos 6 años pasó de todo, hasta una pandemia que cambió la manera en la que viajamos en transporte público. Además, no todas las líneas de colectivos son iguales: realizan distintos recorridos, diferentes distancias y tienen flotas más numerosas que otras. Pero la diferencia fundamental es otra: la cantidad de pasajeros que transportan a diario. Es esperable que una línea con mucha demanda tenga más denuncias que aquellas líneas que no son tan utilizadas. Por eso, mirar solamente la cantidad total de denuncias que recibió una línea no es lo ideal. Para realizar una comparación más justa hay que tener en cuenta los pasajeros transportados”. En tal sentido la línea con más pasajeros en 2021 fue la 60 (que une el partido de Escobar con el barrio porteño de Constitución), con 21 millones de boletos vendidos, según los datos del Ministerio de Transporte nacional. Ese año recibió 560 denuncias de los pasajeros y fue la tercera más denunciada. Destaca Chequeado que los números más preocupantes son los de la 57, que une, según el ramal, Plaza Italia o Plaza Miserere con puntos del oeste del conurbano, como Mercedes, Moreno o Pilar. Fue la línea con más denuncias, 719, a pesar de transportar 11 millones de pasajeros (casi la mitad que el 60). De hecho, si se repite este análisis con los datos de años anteriores, la 57 fue la línea más denunciada en 2020 -un año atípico por la pandemia- y en 2019, a pesar de estar a mitad de tabla entre las líneas con más pasajeros.

Motivos

Destaca el informe que los hechos denunciados más frecuentes han sido que el conductor del colectivo no respete las paradas. Un 30% de las denuncias refieren solamente a esa causa, según los datos a los que accedió el Centro de Datos de Chequeado a través de un pedido de acceso a la información pública. Pero, además, los datos muestran que: Un 14% de las denuncias se deben a la conducción imprudente de los choferes. La mala frecuencia y el maltrato hacia pasajeros tienen un 11% de las denuncias cada una. El incumplimiento de protocolos por COVID-19 representó el 4,2% de las denuncias (en este caso, el registro corresponde solamente a 2021). Conducir haciendo uso del celular representó un 3,3% y los desvíos del recorrido, un 2,7%. Estos 5 motivos son los más denunciados y representan el 70% de los reclamos. Las denuncias, según el portal antes mencionado tienen 3 destinos posibles: multas económicas contra las empresas, fiscalizaciones o la nada. De las 25 mil denuncias realizadas en 2021, el 15% derivaron en multas o fiscalizaciones. Eso generó $ 22.315.178. Es decir que el 85% de las denuncias quedan sin una consecuencia concreta, salvo que sirvan de insumo para eventuales mejoras del servicio.