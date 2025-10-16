La Junta Electoral rechazó la reimpresión de afiches de LLA

La JNE decidió que pedido de reimpresión de afiches de LLA fuera declarado extemporáneo e imposible tras la renuncia de Espert y la confirmación de Santilli como cabeza de lista.

La decisión fue firmada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quienes fundamentaron su resolución en la imposibilidad material, la extemporaneidad y la falta de sustento jurídico del planteo.

La Junta Electoral también explicó que la totalidad de los afiches ya había sido controlada, doblada y distribuida en los bolsines destinados a las mesas de votación, muchos de los cuales ya se encontraban precintados y entregados al Correo Argentino. Tres secciones electorales completas habían sido despachadas y el resto se encontraba ya en etapas finales de armado.

El tribunal remarcó que reimprimir los afiches resultaba materialmente imposible en el actual estado del proceso electoral. “No se trata de una cuestión de conveniencia o de costos, sino de una imposibilidad material: las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin poner en riesgo la transparencia y regularidad del proceso electoral”, argumentó el fallo.

La resolución, destacó la necesidad de coherencia entre la Boleta Única Papel y la cartelería de lista completa, especialmente por tratarse de la primera elección bonaerense con este sistema de votación. Cualquier discrepancia entre ambos elementos podría afectar la comprensión del votante y el secreto del sufragio.