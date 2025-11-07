La CGT tiene nuevo triunvirato conductor

El Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) definió sus nuevas autoridades, ellos son: Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

En un multitudinario plenario realizado en el estadio de Obras Sanitarias se ratificó la voluntad del oficialismo y fue confirmado el esquema de un triunvirato para la conducción de los próximos dos años.

El triunvirato fue ratificado por el voto secreto de 1604 congresales que votaron a favor y solo 35 lo hicieron en blanco. El nuevo consejo directivo tiene mandato hasta el 2029.

Argüello, muy cercano a Hugo Moyano, seguirá al frente de la central obrera. Es el único que continuará. Los otros dos secretarios generales «debutan» en ese puesto, en reemplazo de Héctor Daer y Carlos Acuña.

La votación llega anticipándose poco más de un mes de que asuman los nuevos legisladores en el Congreso. Además, definirá el rol de la CGT en los próximos meses, cuando el Gobierno de Javier Milei intente avanzar con su agenda de reformas, incluida la modernización laboral.