La CEM y el Municipio trabajan para obras aportes y capacitación para el sector turístico

Con el fin de trabajar en el desarrollo turístico de la ciudad de Mercedes, el Director de Turismo de la Municipalidad de Mercedes, Martín Boragno, y el Gerente General de la Cámara Económica Mercedina, Ariel Pietrucha, en un trabajo conjunto se reunieron con referentes del Ministerio de Turismo de Nación, por un lado, y con el responsable del área del sector de CAME, por el otro.

Así es como el miércoles último, Pietrucha y Boragno se reunieron con Nahuel Segovia, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Promoción Turística dentro del Ministerio Nacional, para luego hacer lo mismo con el Secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow. Las reuniones gestionadas por el funcionario municipal y el Gerente de la CEM tuvieron como fin conocer líneas de créditos del gobierno nacional y las capacitaciones propuestas para el turismo rural.

“Invitados por Martín Boragno, nos reunimos con el Coordinador del Ministerio de Turismo y Deportes que nos comentó los programas que hay en la actualidad a nivel nacional de fomento al turismo y lo más importante e interesante para las asociaciones civiles es que hay una línea de aporte para las fiestas o eventos que se organicen desde instituciones como la Cámara Económica Mercedina. Por lo cual ya empezamos a gestionar este aporte para la Fiesta del Comercio que realizamos en el mes de diciembre», comentó Pietrucha.

«Luego desde la Cámara gestionamos la reunión en CAME con el Secretario de Turismo de la Cámara Argentina. Invitamos al Director de Turismo Municipal porque en esa reunión nos confirmaron que incluyeron a Mercedes dentro de las ciudades donde se dará el seminario que dictan en promoción de turismo rural, y dejó abierta una serie de acciones para realizar en conjunto entre CAME, la Cámara Económica y el Municipio de Mercedes», agregó el Gerente General de la CEM.

“Fueron dos reuniones muy productivas que beneficiarán al sector turístico de Mercedes y a los prestadores, comercios y emprendimientos que están relacionados con el turismo local”, destacó Pietrucha sobre las reuniones mantenidas días atrás a las que asistió junto al funcionario del área municipal.