La Anónima y Grupo Libertad anuncian un acuerdo por la adquisición de doce hipermercados Libertad

Además de las sucursales, el acuerdo contempla la incorporación de un centro logístico y el traspaso de más de 1600 empleados.

Este acuerdo le permitirá a La Anónima crecer estratégicamente en las zonas centro y norte del país, consolidándose como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de Argentina; por su parte, el Grupo Libertad fortalecerá su estrategia como el principal operador inmobiliario del interior de Argentina, con 1.300 comercios en 14 Centros Comerciales Paseo Libertad, y seguirá aportando al desarrollo del país a través de su negocio de Real Estate

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Buenos Aires, 18 de marzo de 2026. La Anónima y Grupo Libertad anunciaron hoy un acuerdo mediante el cual La Anónima adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de Hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.

El acuerdo contempla además que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.

Esta adquisición representa un paso clave en la estrategia de crecimiento de La Anónima, reforzando su presencia en el centro y norte del país, que la consolida como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de la Argentina.

Para Grupo Libertad, este acuerdo representa un paso relevante dentro de su estrategia de concentración en el desarrollo y gestión del negocio de Real Estate, a través del fortalecimiento de la operación de los Centros Comerciales Paseo Libertad.

Ambas compañías destacaron que el acuerdo refleja una visión compartida de desarrollo del comercio en Argentina, fortaleciendo las economías regionales, impulsando inversiones y generando oportunidades de crecimiento para colaboradores, proveedores y comunidades locales.

«Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región», declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad.

«Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país», declaró Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima.

El proceso de transición de los locales se realizará de manera gradual durante los próximos meses, garantizando la continuidad de las operaciones y el servicio a los clientes.

Acerca de La Anónima

La Anónima es una empresa argentina con 117 años de historia, que hoy es sinónimo de supermercadismo en la Patagonia y pequeñas y medianas ciudades de Argentina.

La compañía tiene una misión clara: superar las expectativas de sus clientes, creando experiencias extraordinarias y construyendo vínculos de confianza en las comunidades donde opera. Ese fuerte compromiso es el que hoy le permite contar con 171 sucursales en 91 ciudades de todo el país.

Su propósito de acercar un futuro mejor a sus clientes y comunidades empuja a La Anónima a seguir trabajando y mejorando día a día, renovando periódicamente sus locales, incorporando a diario nuevas y variadas líneas de productos y servicios, y abriendo nuevas sucursales en distintos rincones de Argentina.

Acerca del Grupo Libertad y Grupo Calleja

Grupo Libertad opera Paseos de Compras en nueve provincias del país bajo la marca Paseo Libertad, espacios que funcionan como puntos de encuentro al integrar comercio, servicios, gastronomía y entretenimiento. Desde comienzos de 2024, la empresa —junto a las filiales de Colombia y Uruguay— se integró al Grupo Calleja, la cadena líder de supermercados en El Salvador que cuenta con más de 70 años de trayectoria operando bajo la marca Súper Selectos.