Kreplak advirtió que la cuarta ola de coronavirus “es de importantes dimensiones”

SALUD

Así lo señaló el ministro de Salud bonaerense al ser consultado por la nueva escalada de contagios. “El aumento de esta semana con respecto de las anteriores es del 100% en la PBA”, añadió.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió a la nueva escalada de contagios de coronavirus y advirtió que “se está viendo una ola de importantes dimensiones”.

Sin embargo, aclaró que el aumento de casos no se ve reflejado en el número de internaciones, donde no se registra un incremento “significativo”, gracias al efectivo plan de vacunación.

“Las Unidades Centinelas, que son formas de monitoreo epidemiológico, ya nos permiten ver que hay un aumento respecto de las semanas anteriores. De hecho, el aumento de esta semana con respecto de las anteriores en la provincia de Buenos Aires es del 100 %”, detalló el funcionario.

Al mismo tiempo, sostuvo que “al monitorear las consultas al sistema de salud y las internaciones, estamos viendo un aumento importante de las consultas, pero no hay un impacto significativo de internaciones en terapia intensiva y en casos graves”.

Y recordó que “las personas que tienen síntomas tienen que aislarse, aunque piensen que no tienen COVID-19. Hay que aislarse hasta que se pasen los síntomas por cinco días y durante cinco días más hay que usar todo el tiempo barbijo y no exponerse en lugares cerrados donde puedan contagiar a otros”, enumeró el titular de la cartera sanitaria.

En ese marco, Kreplak instó a continuar con la vacunación. “Tenemos que vacunarnos todos; tercera dosis para todos. Y aquellos casos en los que hayan pasado más de cuatro meses desde su aplicación, por ahora mayores de 50 años, tienen que recibir la cuarta dosis”, informó.

Por último, descartó algún tipo de restricción “porque entendemos que el aumento de internaciones es marginal y que la enfermedad no va a tener una gran carga de mortalidad en la sociedad”.