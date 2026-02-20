Kicillof y Vilar en Navarro: cierre del basural e inauguración de Complejo Ambiental

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, encabezó junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente Facundo Diz la inauguración de un nuevo Complejo Ambiental en Navarro.

La obra permitió erradicar el basural a cielo abierto del distrito y mejorar integralmente la gestión de los residuos sólidos urbanos.

El predio saneado cuenta actualmente con una celda sanitaria, una cortina forestal aislante, una planta de reciclado equipada y un camión destinado a la recolección diferenciada, infraestructura que fortalece el sistema local y promueve prácticas más seguras y sustentables.

Al momento de hablar, Kicillof dijo: “Esta es una obra histórica para los vecinos y vecinas de Navarro y para toda la Provincia porque logramos cerrar el quinto basural: la nueva celda significa menos contaminación y mejores condiciones de vida y de trabajo para quienes realizan aquí sus actividades”. “Las cuestiones ambientales no se resuelven solo desde la conciencia social y la voluntad individual: se necesita de un Estado que realice grandes inversiones como lo estamos haciendo en cada distrito”, agregó.

Por su parte, la ministra de ambiente Daniela Vilar remarcó: “La inauguración de esta celda es el broche de oro de una gestión que llevó años de trabajo y esfuerzo entre el Gobierno provincial y el municipal”. “Estas políticas tienen como objetivos la promoción, la educación, la separación en origen de los residuos por la ciudadanía y la inclusión social: desde el Estado estamos construyendo herramientas para garantizar el buen vivir de los y las bonaerenses”, agregó.

Desde la creación del primer Ministerio de Ambiente bonaerense, la cartera impulsa una política integral para saldar una deuda histórica en materia de residuos, abordando todas las etapas del proceso: separación en origen, recolección diferenciada, reciclado y disposición final. En ese marco, se realizó un relevamiento de municipios que aún disponían sus residuos en basurales a cielo abierto y contaban con predios aptos para avanzar hacia sistemas más seguros, eficientes y sostenibles.

“Haber erradicado el basural a cielo abierto es una decisión que cambia definitivamente la historia de Navarro: mejora la salud y la vida cotidiana de sus habitantes, y brinda además condiciones dignas a las y los trabajadores del sector”, expresó Vilar.

El Ministerio de Ambiente provincial ha fortalecido los sistemas municipales mediante la entrega de maquinaria y el equipamiento de más de 150 unidades productivas. Asimismo, se distribuyeron más de 100 camiones para la recolección diferenciada y se impulsó una política de Promotoras Ambientales destinada a fomentar la separación en origen a través de acciones de educación ambiental y talleres comunitarios en todo el territorio bonaerense.