Kicillof y su gobierno buscan “federalizar” su propuesta

Funcionarios cercanos a Axel Kicillof participaron de una importante actividad con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Augusto Costa, el ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, expresó “Estamos abriendo espacios y políticas públicas bonaerenses a la participación de otras provincias, con la visión de federalizar la propuesta productiva“.

La actividad, reunió en la primera ronda de negocios interprovincial que se hizo en Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa a 147 empresas, 62 bonaerenses y 86 pampeanas, de varios rubros, desde el agro y las energías renovables, hasta logística y retail.

Según se informó desde la administración Ziliotto, el objetivo central fue fortalecer “los lazos comerciales a lo largo del corredor de la Ruta Nacional N°5”.

El gobernador pampeano aportó que la reunión “va mucho más allá de una ronda de negocios”. “Hace un tiempo que venimos batallando junto a Axel Kicillof en la defensa del federalismo y este encuentro es uno de los resultados concretos”, cerró.