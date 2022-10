Kicillof recorrió los avances de las obras de construcción del Reactor Nuclear Multipropósito RA-10

CENTRO ATÓMICO EZEIZA

Además, el Gobernador participó de la inauguración del nuevo edificio del Instituto Dan Beninson.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó esta mañana el Centro Atómico Ezeiza (CAE), donde recorrió los avances de las obras de construcción del Reactor Nuclear Multipropósito RA-10 y participó del acto de inauguración del nuevo edificio del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson (IDB), puesto en marcha en el marco del Plan Nacional de Medicina Nuclear.

Estuvieron presentes la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón; el subsecretario bonaerense de Energía, Gastón Ghioni; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis; el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y vicepresidente de CNEA, Diego Hurtado; la decana del IDB, Carla Notari; y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.

En ese marco, Kicillof destacó que “estamos escribiendo un nuevo hito en la historia del sector atómico argentino, cuyo desarrollo se ha logrado a partir de decisiones políticas y estratégicas que fueron acompañadas por fuertes inversiones del Estado”. “Estos proyectos posicionan a la Argentina como uno de los países líderes en tecnología nuclear y, al mismo tiempo, abren oportunidades comerciales para la generación de divisas”, agregó.

“Se trata de iniciativas clave para nuestra concepción del desarrollo nacional, ya que están vinculadas con la soberanía y la independencia”, señaló el Gobernador.

Con una inversión hasta el momento de 289 millones de dólares, la obra del reactor RA-10 cuenta con un avance del 75% y el aporte de más del 80% de empresas e instituciones locales en materia de tecnología y servicios asociados. Actualmente involucra a más de 80 firmas y genera 1.500 puestos de empleo, articulando el trabajo conjunto de la CNEA e INVAP SE. Con una potencia de 30 MW y un área de implantación de 3,85 Ha, reemplazará al reactor RA-3, que empezó a operar en 1967 y seguirá funcionando con fines académicos.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con un sector en el cual la Argentina ha sido visionaria y ha logrado en base a ello tener reconocimiento a nivel mundial”, sostuvo Royón y añadió: “Estos espacios son fundamentales para canalizar los procesos de vinculación y transferencia tecnológica, promoviendo recursos humanos altamente capacitados tanto para nuestro país como para el mundo”. “Este es un sector que todavía tiene mucho para dar al bienestar de nuestra sociedad en materia de medicina, actividad industrial y desarrollo”, afirmó.

El complejo conformará un centro de radioisótopos médicos, ciencia y tecnología nuclear único en el país. Incluirá también las plantas de Producción de Radioisótopos por Fisión (PPRF); y de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (PIECRI); el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN); y el Laboratorio de Ensayo de Materiales Irradiados (LEMI). De esta forma, la proyección de volumen anual de ventas supera los 90 millones de dólares, lo que consolidará la posición de Argentina en capacidad exportadora nuclear.

En tanto, Serquis hizo hincapié en que “una de las funciones más importantes que tenemos como Comisión Nacional de Energía Atómica es apostar a lo educativo para seguir pensando en la formación de nuevos recursos humanos que estén al servicio del desarrollo de la tecnología nuclear”. “Estos proyectos son los que generan reconocimiento y nos brindan relevancia a nivel mundial”, manifestó.

En ese sentido, la inauguración del segundo edificio del IDB tiene como objetivo ser la sede de la nueva carrera de Ingeniería Nuclear con orientación a aplicaciones, con el propósito de formar recursos humanos especializados desde el nivel de pregrado hasta la máxima titulación de doctorado. Comprende dos plantas y posee cinco aulas, cinco laboratorios (tres convencionales y dos radioquímicos con sala de mediciones); y biblioteca.

“Este acto tiene un valor simbólico muy grande, porque significa una visibilización clara de las actividades de educación y entrenamiento que se hacen en el instituto vinculadas con las aplicaciones tecnologías de energía nuclear”, explicó Notari, al tiempo que subrayó “la articulación virtuosa entre la CNEA y la Universidad de San Martín, que mantiene viva la fe en el desarrollo tecnológico del país y, en particular, en el presente y el futuro de la energía nuclear”.

Por su parte, el intendente Granados remarcó: “Es un orgullo tener un lugar como este en Ezeiza, no solo para quienes vivimos aquí sino para todos los habitantes de la provincia y la Nación”. “Con la inauguración del instituto, muchos jóvenes van a poder venir a estudiar ingeniería nuclear, lo que les va a permitir desarrollarse y, además, posibilitará aumentar las exportaciones de conocimiento argentino alrededor del mundo”, dijo.

Por último, Kicillof resaltó que “el sector nuclear es un pilar de nuestra soberanía y es el Estado el único que puede garantizar su continuidad: no podemos volver a permitir que haya gobiernos que desfinancien de manera deliberada a los proyectos nucleares de la Argentina”.

Participaron también el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el diputado nacional Daniel Gollan; la presidenta del Concejo Deliberante de Ezeiza, Dulce Granados; el gerente del proyecto RA-10 de la CNEA, Herman Blaumann; el rector de la UNSAM, Carlos Greco; y funcionarios locales.