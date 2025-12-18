Kicillof participó del lanzamiento internacional que realizó Claudia Sheinbaum del programa de lectura “25 para el 25”

El Gobernador entregó a jóvenes bonaerenses libros gratuitos de la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles por videoconferencia del acto en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó el lanzamiento internacional del programa “25 para el 25”, que distribuirá 2,5 millones de libros gratuitos en la Argentina y otros países de América Latina.

El proyecto de la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE) apunta a promover la lectura en jóvenes de entre 15 y 30 años y es articulada con instituciones públicas y gobiernos que la acompañan. En ese marco, Kicillof entregó libros gratuitos a jóvenes bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y el Segundo Secretario de la embajada mexicana en la Argentina, Isaac Macip Martínez.

“Desde la provincia de Buenos Aires apoyamos esta iniciativa del Gobierno de México porque estamos seguros de que lo peor que nos puede pasar es que leer un libro sea una experiencia solo para aquellos que tienen la posibilidad de comprarlo”, sostuvo Kicillof y agregó: “Seguimos confiando en el libro como formato, como forma de sociabilidad y fuente de conocimiento: esta iniciativa se complementa con programas bonaerenses que ya nos permitieron distribuir más de 2 millones de ejemplares en escuelas y bibliotecas”.

En ese sentido, el Gobernador explicó: “Celebramos profundamente este proyecto que pareciera ir a contramano de la época porque estamos totalmente convencidos de que, más allá de las nuevas tecnologías, el libro seguirá siendo un instrumento fundamental para nuestra sociedad”. “En la Provincia vamos a seguir fortaleciendo el derecho a la educación y a la lectura a través de un Estado que tiene un rol fundamental para garantizar a todos los pibes y pibas el acceso a la lectura”, añadió.

La colección está compuesta por 27 títulos que serán distribuidos de forma gratuita y a través de las librerías del FCE en el continente. De esta forma, busca también rescatar y resignificar acontecimientos y procesos históricos, ofreciendo a las nuevas generaciones una mirada crítica y humanizada sobre el pasado común de América Latina.

Durante el lanzamiento internacional, llevado a cabo en el Zócalo de la ciudad de México, Sheinbaum afirmó: “Leer un libro cambia la conciencia, genera disfrute y construye a las personas en sociedad: estamos regalando libros a todos los jóvenes de América Latina para transformar la vida pública, sabiendo que la lectura es un acto de transformación”.

En tanto, el director general de la editorial FCE, Paco Ignacio Taibo II, remarcó: “En Argentina se había coordinado la operación de entrega de libros, pero con el cambio de gestión nacional todo se echó todo atrás: queremos agradecer al Gobernador de la provincia de Buenos Aires que dijo `nosotros también somos Argentina´ y permitió hoy en día estar distribuyendo libros de manera gratuita en el país”.

Estuvieron presentes en el Salón Dorado la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; las subsecretarias de Políticas Culturales, Victoria Onetto; y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; su par de Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani; el director del Fondo de Cultura Económica en Argentina, Gastón Levin; y el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.