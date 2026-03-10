Kicillof participó de la cena de Expoagro 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes en San Nicolás de la cena de inauguración de la 20° edición de Expoagro, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región. Fue en el Hotel Colonial, junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Seguridad, Javier Alonso; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

El evento reunirá a productores, empresas y entidades financieras en rondas de negocios y exposiciones que darán cuenta de las últimas tendencias sobre maquinaria agrícola, insumos, servicios y ganadería. Durante la exposición, el Gobierno bonaerense desplegará un fuerte acompañamiento al sector productivo mediante la participación activa del Ministerio de Desarrollo Agrario y el Banco Provincia.

“Hemos venido a dialogar y a escuchar las inquietudes de todos los actores que forman parte de una provincia de Buenos Aires que es líder en la producción de los cinco cultivos más importantes”, expresó Kicillof y agregó: “Nuestro Gobierno impulsa políticas para acompañar al sector desde el primer momento y continúa haciéndolo en estos momentos tan complejos: se trata de promover el trabajo y de facilitar a quienes producen el acceso a maquinaria y mejor tecnología”.

La banca pública contará con un stand donde se ofrecerán distintas líneas de créditos para la adquisición de bienes de capital y de maquinaria agrícola. Entre otras, se destacan la línea MAGRIBA para inversiones orientadas a reducir la huella de carbono y la plataforma PROCAMPO DIGITAL, que brindará la posibilidad de realizar operaciones en dólares con beneficios exclusivos para los primeros clientes.

Por su parte, en el stand del Ministerio de Desarrollo Agrario se realizarán charlas informativas sobre las políticas públicas que se llevan adelante en la Provincia y se difundirán productos regionales y el calendario de fiestas productivas destinadas a impulsar el arraigo local.

Estuvieron presentes también el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el intendente local, Santiago Passaglia; los directores del Banco Provincia Javier Osuna, Alejandro Formento y Sergio Bordoni; y la síndica de la institución, Laura González; y el CEO de Exponenciar, Martin Schvartzman.