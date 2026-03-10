Kicillof inauguró seis edificios educativos en un día

EZEIZA

La infraestructura beneficiará a más de 3.800 alumnos y alumnas de nivel secundario del distrito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes una jornada récord de inauguraciones en Ezeiza, donde puso en funcionamiento seis nuevos edificios educativos que beneficiarán a más de 3.800 estudiantes del nivel secundario. Fue junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Gastón Granados.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy es un día histórico para la provincia de Buenos Aires: recorrimos e inauguramos seis nuevas escuelas que van a mejorar los procesos de aprendizaje de miles de pibes y pibas de Ezeiza”. “Estamos alcanzando un verdadero récord en materia de infraestructura educativa, y lo hacemos a pesar de un Gobierno nacional que paralizó la construcción de 80 edificios escolares en nuestro territorio”, añadió.

“El Presidente busca instalar la mentira de que la libertad consiste en que cada uno pueda comprarse lo que quiera: parece una frase atractiva, pero es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente, que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”.

La inversión total por la infraestructura inaugurada en el distrito alcanza los $14.769 millones. Incluye la nueva Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº1 -la primera en el municipio- y el edificio para la Escuela Secundaria Nº16, que cuenta con una matrícula de 1.387 estudiantes. Ambas obras fueron retomadas por la Provincia tras haber sido paralizadas por el Gobierno nacional.

Por su parte, Terigi sostuvo: “Para que estas obras se concreten fue imprescindible la decisión política y el compromiso con la educación pública de la Provincia: estas nuevas instituciones no son solo edificios, son espacios donde se crean oportunidades y se construyen proyectos de futuro”. “Desde el Gobierno bonaerense vamos a seguir trabajando para que todos nuestros jóvenes tengan la posibilidad de acceder a una educación de calidad», añadió.

Además, se inauguraron la nueva Escuela Técnica Nº2 de Tristán Suárez y los edificios para las secundarias Nº11 del barrio Santa Marta y Nº14 de Carlos Spegazzini. En tanto, el Gobernador puso en funcionamiento la obra de ampliación de la Escuela Secundaria N°9, donde se incorporaron ocho aulas y un SUM, y suscribió un convenio para impulsar la creación de un Centro de Formación Profesional Integral en el distrito.

“Las inauguraciones de hoy son una demostración de que para nosotros la educación pública es una prioridad: gracias al trabajo conjunto desde que se inició la gestión del Gobierno provincial, Ezeiza tiene 18 nuevas escuelas para mejorar las condiciones de aprendizaje de los pibes y pibas”, subrayó Granados.

Por último, Kicillof subrayó: “Cada obra de infraestructura escolar paralizada por el Gobierno nacional representa esperanzas y sueños truncos. Por eso, en la Provincia tenemos una mirada totalmente diferente: la educación de los y las bonaerenses no es un negocio ni una mercancía, es una necesidad y, por lo tanto, un derecho que debe alcanzar a todos y todas”.

Durante la jornada, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se firmó un convenio de cooperación con el municipio y la Universidad Provincial de Ezeiza para la formación profesional del cuerpo de agentes de seguridad municipal.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi, y su par de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; la secretaria de Cultura municipal, Dulce Granados; el secretario de Educación local, Mario Calvella; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Amarilla; directores y directoras de los establecimientos educativos.