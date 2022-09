Kicillof inauguró la red de provisión de gas natural para Fontezuela

PERGAMINO

Además, el Gobernador puso en funcionamiento 18 nuevos patrulleros y participó de la puesta en marcha de un Centro de Investigación y Desarrollo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el acto de inauguración de la red de provisión de gas natural para la localidad de Fontezuela, en Pergamino. Fue junto a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el presidente de Buenos Aires Gas S.A (BAGSA), Pablo Pérez; y el intendente local, Javier Martínez.

“Esta obra es muy significativa por la cantidad de obstáculos que se debieron superar para poder finalizarla: como tantas otras en toda la Provincia, había sido paralizada en 2019 y judicializada, a pesar de contar con un importante grado de avance”, expresó Kicillof y agregó: “Cuando asumimos fuimos muy claros: nuestro Gobierno va a terminar todas las obras, no importa quién las haya empezado”.

Las obras habían comenzado en 2018 y fueron paralizadas en noviembre de 2019 por falta de fondos. La Provincia reactivó las tareas y, a partir de una inversión de 260 millones de pesos, finalizó la red que garantiza el suministro de gas a 160 familias y permite el abastecimiento de las industrias de la zona. Los trabajos incluyeron la red de distribución en la localidad; un ramal de acero de 3” a 15 bar; dos estaciones reguladoras de presión (60-15 bar y 15-1,5 bar); y un refuerzo de gasoducto de 10” sobre 1,2 kilómetros.

En ese sentido, el Gobernador subrayó que “esta es una de las obras que el mercado no lleva adelante porque solo observa la rentabilidad de corto plazo, pero que hay que impulsar porque llevan igualdad y dignidad a nuestra Provincia”. “No solo va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la localidad, también va a potenciar la actividad industrial en Pergamino”, añadió.

“Esta obra no solo implica una mejora en la calidad de vida de las familias de la localidad, sino que también permitirá que haya gas natural para la producción, potenciando los proyectos productivos de la región”, expresó Ghioni e indicó: “Es una muestra del Estado promoviendo el desarrollo y la generación de empleo en las ciudades del interior de nuestra Provincia”.

Por otro lado, Kicillof afirmó que en octubre comenzarán las obras sobre la presa hidráulica del Arroyo Pergamino y aseguró que en noviembre se llamará a licitación para la realización de obras pluviales y que continuarán los trabajos sobre la ruta 32. Además, destacó el Plan de Mejora de Caminos Rurales y resaltó: “Nuestra obsesión es potenciar y extender la frontera productiva de la Provincia, y para eso se necesitan obras, proyectos, tomar decisiones y, sobre todo, destinar el presupuesto necesario”. “Asumimos con un 4% del presupuesto provincial para obras de infraestructura y lo hemos llevado a cerca del 11%”, dijo.

Por su parte, el intendente Martínez remarcó: “Agradecemos la conclusión de esta obra que los vecinos de Fontezuela estaban esperando hace mucho tiempo”. “Es el resultado del común acuerdo con la Provincia para cumplir nuestro objetivo, que es mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, expresó.

A continuación, Kicillof y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, pusieron en funcionamiento 18 nuevas camionetas 4×4 que potenciarán las tareas de patrullaje que realiza la Policía de la Provincia para prevenir el delito en Pergamino, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad.

Participaron el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el diputado nacional Lisandro Bormioli; la diputada Agustina Propato; el senador provincial Facundo Ballesteros Maggi; el diputado bonaerense Carlos Puglelli; y el intendente de Colón, Ricardo Casi.

*Inauguración de un laboratorio y visita a polo educativo*

Durante la jornada, el gobernador Axel Kicillof participó de la puesta en marcha del Centro de Investigación y Desarrollo SAVENA de la empresa Fitoquímica SA, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el empresario Mauricio Rossi. La compañía invirtió cerca de 300 millones de dólares para su nuevo laboratorio, en el que profundizará la búsqueda de soluciones naturales para la protección de cultivos.

“Este tipo de inversiones en investigación y desarrollo son las que necesitamos en la Provincia, ya que permiten multiplicar la verdadera fuente de riqueza, que es el trabajo”, remarcó Kicillof y agregó: “Estos pasos los dan los empresarios nacionales y deben ser acompañados con rutas, universidades e instituciones que promuevan el desarrollo en cada localidad”.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para inaugurar este nuevo laboratorio que nos proyecta hacia el futuro como empresa proveedora de insumos biológicos, con el compromiso de cumplir con una demanda global de ir hacia una agricultura más amigable con el ambiente”, manifestó Rossi.

Asimismo, el Gobernador visitó la Escuela Secundaria N°15 “María Eva Duarte”, acompañado por el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza, y conversó con la directora de la institución, Karina Gorordo, y las y los estudiantes. El establecimiento cuenta con una matrícula de 537 alumnos y alumnas que cursan en la planta alta de un complejo educativo en el que también funciona la Escuela Primaria 4.

“Trabajamos para que haya formación y empleo de calidad para todos y todas las bonaerenses, construyendo escuelas y promoviendo la actividad económica en parques industriales en los que se elabore la producción en origen”, expresó Kicillof y concluyó: “Nuestro objetivo es que haya igualdad de oportunidades en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para que haber nacido en el interior no sea una desventaja”.

Por último, Kicillof dialogó con vecinos y vecinas de Pergamino en Parque España y conversó con el artesano local Hernán Lira, quien fabrica juguetes mecánicos con madera, metales y cuero, y se caracteriza por compartir su trabajo con niñas y niños en plazas, escuelas, centros culturales y museos.

Estuvieron presentes también en las actividades los concejales Guillermo Aiello, Héctor Cattaneo y Álvaro Reynoso; las concejalas Leticia Conti, Laura Clarck, Macarena García Santander y Marcela Conti; la jefa de ANSES Pergamino, Eugenia Ball Lima; el director de la agencia local del PAMI, Juan Irigoitía; el coordinador de Promoción y Prestaciones Sociales de UGL XXXI PAMI, Riky Ruggeri; y la dirigenta local, Mariela Ghio.