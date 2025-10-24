Kicillof: «Este domingo el pueblo de la provincia de Buenos Aires va a volver a votar en defensa propia»

“Lo saben en Wall Street y el planeta entero: Milei decía que podía mantener el apoyo popular a pesar de hacer un ajuste despiadado y cruel, pero en la provincia de Buenos Aires quedó claro que hay un pueblo que defiende el trabajo, la industria, y que va a volver a votar en defensa propia”, afirmó el gobernador Axel Kicillof al encabezar este jueves en el municipio de San Martín un encuentro con sectores afectados por las políticas de Javier Milei.

Fue junto a los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois; el excandidato a Presidente Sergio Massa; la vicegobernadora Verónica Magario; y el intendente local, Fernando Moreira. También participaron los candidatos Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Sebastián Galmarini, Fernanda Miño y Hugo Yasky.

En ese marco, Kicillof expresó: “Queríamos terminar esta campaña acompañando a muchos de los sectores que se vieron perjudicados por las políticas de un Presidente que estafó a todos los argentinos desde el primer día”. “Milei no es el dueño del circo, sino el mascarón de proa de los poderes permanentes que volvieron para hacer el mismo ajuste de siempre: gobiernan para sacarles la plata del bolsillo a los más vulnerables y dárselas a las corporaciones”, agregó.

“Después de dos años impulsando este modelo de desindustrialización y quita de derechos, nos dicen que lo peor ya pasó: alcanza con visitar cualquiera de los municipios de la provincia para comprender que no hay ni un solo sector al que le esté yendo bien”, señaló el Gobernador y añadió: “Nuestra tarea es que no quede ni un solo jubilado, ni un solo estudiante, ni un solo empresario pyme o trabajador que este domingo vuelva a ser estafado por Milei”.

“Este 26 de octubre vamos a construir el ´no´ más grande del mundo para decirle a Milei que en la provincia de Buenos Aires no hay lugar para la motosierra: acá queremos más Estado presente porque sin justicia social no hay futuro, no hay desarrollo y no hay país”, concluyó Kicillof.

En tanto, Taiana remarcó: “Estas elecciones son decisivas para que el pueblo argentino mantenga la independencia, la soberanía y la dignidad: el único objetivo del Gobierno nacional es el sometimiento de los sectores más vulnerables”. “Este domingo todos a votar: los candidatos de Fuerza Patria van a estar en el Congreso para pelear por las demandas sociales”, sostuvo.

“Cada una de las políticas que el Gobierno nacional desfinancia es porque quieren impedir el progreso de las clases trabajadoras. Es necesario ganar estas elecciones no solo para poner un freno, sino también para construir un programa de desarrollo a largo plazo”, señaló Jimena López.

Al respecto, Grabois manifestó: “Lo que nos diferencia del Gobierno nacional no es sólo una cuestión ideológica, es de lo más visceral del ser humano: nosotros creemos en la dignidad de las personas, mientras ellos creen que la vida no vale nada”. “Este 26 de octubre vamos a demostrar que la justicia social no es un pecado como cree Milei, sino una obligación”, señaló.

Durante la jornada participaron representantes del sector universitario, de la industria y pymes, trabajadores de diferentes sectores de la salud, de la ciencia y de la tecnología y de la obra pública, estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, entre otros.

Por su parte, Magario subrayó: “No es posible seguir viviendo en una Argentina que a los primeros que ajusta es a los trabajadores y a los jubilados: el domingo tenemos que dejar en claro que el país tiene que cambiar de rumbo”.

“Nos enfrentamos a un modelo de una crueldad inusitada, que tiene como resultado el sufrimiento de nuestro pueblo: frente a eso, asumimos el compromiso de ponerle un límite al Presidente y de convertirnos en una alternativa que lleve la esperanza de construir un futuro mejor”, subrayó Moreira.

Participaron de la actividad la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y otros funcionarios provinciales y nacionales.

También estuvieron presentes intendentes de diversos municipios de la provincia de Buenos Aires y otros dirigentes políticos.