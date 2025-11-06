Kicillof encabezó la apertura de la etapa final de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025

Además, el Gobernador inauguró las instalaciones de un Centro Universitario Puentes en Mar Chiquita y recorrió los avances de las obras de puesta en valor de la Rambla en Mar del Plata.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles en el municipio de Mar Chiquita la ceremonia inaugural de la final de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025 (JEBO), en la que participarán más de mil estudiantes. Fue en el Polideportivo Presidente Perón con la presencia del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y el intendente local, Walter Wischnivetzky.

Durante la jornada, Kicillof, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, inauguró un nuevo Centro Universitario del programa Puentes, en la localidad de Coronel Vidal. Además, visitó el municipio de General Pueyrredon, donde recorrió los avances de las obras de puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata.

En ese marco, Kicillof afirmó: “A pesar de transitar un contexto extremadamente difícil, la Provincia sigue apostando a esta política que iniciamos hace tres años: creemos que el deporte y el esparcimiento son también componentes muy importantes del proceso educativo”. “Defendemos la escuela pública y gratuita, por eso trabajamos todos los días para mejorar su calidad y hacemos grandes esfuerzos para que los 5 millones de pibes y pibas que la transitan lo hagan en las condiciones que se merecen y que necesitan para construir un futuro mejor”, agregó.

“En la Provincia creemos en la igualdad de oportunidades, por eso entregamos computadoras y llevamos adelante el programa Puentes para acercar los estudios superiores a todos los jóvenes, sin importar donde vivan”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Es mentira que esto lo puede resolver el mercado: esforzarse es muy importante, pero además del sacrificio individual es imprescindible contar con un Estado que genere mejores posibilidades y garantice a todos y todas el derecho a la educación”.

Los JEBO están dirigidos a estudiantes de 6º año de educación primaria de escuelas públicas y privadas, como también de educación especial y centros complementarios. Las finales se llevarán a cabo hasta el 7 de noviembre y contarán con competencias en siete disciplinas deportivas.

Por su parte, Sileoni subrayó: “En tiempos tan difíciles, en los que se promociona el individualismo, estos Juegos son un punto de encuentro para miles de chicos y chicas bonaerenses”. “Vamos a seguir fortaleciendo esta política porque estamos convencidos de que su valor formativo es esencial para los jóvenes que habitan las escuelas de la provincia”, agregó.

Tras la puesta en funcionamiento del nuevo Centro Universitario -el segundo en Mar Chiquita- se firmó un convenio para el dictado de la Tecnicatura Superior Universitaria en Producción Agropecuaria (UNLP) y la Diplomatura en Marketing Digital e Inteligencia Artificial (UNTREF). Además, en el marco del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” se entregaron 107 netbooks para estudiantes de ocho escuelas del distrito.

En tanto, Bianco señaló: “El programa Puentes tiene como objetivo que todo aquel que quiera estudiar pueda hacerlo sin la necesidad de recorrer largas distancias para trasladarse a otros municipios”. “Llevamos inaugurados 46 nuevos centros y alcanzamos el dictado de clases en 80 distritos que no contaban con carreras universitarias: estamos generando una sociedad más justa y más inclusiva”, añadió.

En tanto, se firmó con el municipio un acuerdo de Leasing para la adquisición de un camión recolector, un minibus y un compactador. El programa del Banco Provincia ofrece una financiación del 100% de los bienes, a cancelar en hasta 48 cuotas.

“Hoy en Mar Chiquita los estudiantes recibieron computadoras, lanzamos las finales de los Juegos Escolares Bonaerenses y nos convertimos en el primer distrito en tener dos centros universitarios del programa Puentes: esto demuestra que el Gobierno provincial trabaja para mejorar las condiciones de vida de todos los bonaerenses, sin discriminar entre municipios grandes y chicos”, resaltó Wischnivetzky.

Recorrida por avance de obras en Mar del Plata

A partir de una inversión de $7.566 millones, avanza el proyecto que busca recuperar la tradicional Rambla de Mar del Plata, un patrimonio histórico de la ciudad, para fomentar la integración urbana y optimizar los espacios peatonales. Los trabajos contemplan la intervención en veredas y escalinatas, reparación de desagües pluviales, colocación de nueva luminarias led, y la parquización e instalación de mobiliario urbano, entre otros.

Además, el Gobernador participó del cierre del acto en conmemoración al 20° aniversario de la Cumbre de los Pueblos y de “No al ALCA”. Fue en el Teatro Auditorium, junto a dirigentes gremiales nacionales y de países de la región.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; su par de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli; la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera; el diputado nacional Hugo Yasky; el legislador provincial Gustavo Pulti; y dirigentes gremiales.