Kicillof e Insfrán firmaron un acuerdo de colaboración entre ambas provincias

FORMOSA

Además, los mandatarios recorrieron el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Pte. Néstor Kirchner, una planta de producción de arrabio y distintos espacios educativos, deportivos y recreativos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suscribió este miércoles un convenio marco de colaboración con su par de Formosa, Gildo Insfrán. Fue en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, en el marco de una visita que comenzó el día martes y que incluyó también la firma de un acuerdo específico para fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Al respecto, Kicillof afirmó: “Esta es una visita muy importante en materia de gestión porque vinimos a firmar dos convenios: uno específico para fortalecer la seguridad y otro marco de colaboración al que le atribuyo una inmensa significación”. “No es una cuestión formal, es una verdadera declaración que habla de la grave situación política, económica y social del país y ofrece una respuesta: buscar un pacto entre provincias argentinas para devolverle a la Nación lo que hoy le falta, que es una mirada federal”, agregó.

“Ambas provincias estamos atravesando una etapa difícil a causa del abandono, la ausencia y la deserción de un Gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones: el proyecto de Javier Milei es una de las experiencias más centralistas y unitarias de la historia argentina”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Entre las provincias, que somos solidarias y hermanas, tenemos que darnos una mano y trabajar de manera conjunta para brindar una perspectiva de futuro: la grandeza de la nación no se consigue sin federalismo”.

El convenio marco de colaboración busca avanzar en la construcción de políticas conjuntas que beneficien a los habitantes de ambas provincias. Asimismo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y su par de Formosa, Jorge Abel González, firmaron un acuerdo para articular acciones y fortalecer programas de formación y capacitación conjunta.

Por su parte, Insfrán remarcó: “Con la provincia de Buenos Aires tenemos muchos objetivos en común y mucho trabajo por delante: no vamos a bajar los brazos porque estamos convencidos de que este es el camino para mejorar el futuro de nuestro pueblo.”

Durante la jornada, las autoridades recorrieron también las áreas de oncología y de diagnóstico por imágenes del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Presidente Néstor Kirchner”(CEMENURNK). En tanto, visitaron la planta de producción de arrabio de Biosiderúrgica Formosa, y asistieron a las aulas y laboratorios donde se forman los alumnos del Instituto Politécnico provincial.

Finalmente, ambos mandatarios visitaron las instalaciones recreativas del Parque Acuático “17 de Octubre”, y el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento Nº1, donde se encuentran la nueva piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo.

Por último, Kicillof subrayó: “Nos quieren imponer la falsa dicotomía de que todo lo tiene que resolver el Estado o el mercado, pero no es así: en ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal o puramente privado. Hasta que el Gobierno nacional no lo entienda, el país va a estar condenado”. “Lo que hay que hacer es buscar una integración eficiente y de calidad entre ambos actores: en la Argentina el modelo que los coordina y los convierte en un círculo virtuoso que genera desarrollo con inclusión se llama peronismo”, concluyó.

Participaron de las actividades el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el vicegobernador de Formosa, Eber Solis; el presidente provisional de la Cámara de Diputados local, Armando Cabrera; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; ministros y ministras del gabinete provincial; legisladores y legisladoras.