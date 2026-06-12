Kicillof: “CFK es inocente y continúa injustamente detenida”

POLÍTICA

El gobernador Axel Kicillof cuestionó al Poder Judicial y sostuvo que el fallo que condenó a CFK fue político.

A un año de la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner a prisión, en el marco de la causa “Vialidad”, el gobernador Axel Kicillof publicó su pronunciamiento y lo calificó como “una enorme infamia a la vista de todos”.

El mandatario bonaerense sostuvo que el fallo judicial fue dictado “por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”.

“Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”, argumentó Kicillof.

También sostuvo que esos mismos factores de poder “persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió”. También, volvió a cuestionar a la Justicia: “A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”.

Kicillof asoció la condena a una persecución política: “los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”, señaló.

“Todo esto ocurre mientras el Presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”, agregó.

Por último, Kicillof ratificó lo que dijo desde el primer momento: “Cristina es inocente y continúa injustamente detenida”. “Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, cerró.