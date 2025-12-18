Kicillof avanza con un armado federal

El mandatario bonaerense Axel Kicillof firmó junto a otros gobernadores provinciales, un documento que propone rediscutir el modelo de federalismo en la Argentina.

También, se pretende defender los recursos de las provincias frente al retiro del Estado nacional.

Bajo el título “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”, el comunicado fue firmado por los gobernadores de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, quienes advierten sobre el impacto del ajuste nacional en los territorios y anticiparon que impulsarán una agenda común en el Congreso para ponerle un freno a las iniciativas que profundicen el desfinanciamiento provincial.

El texto hace foco en un diagnóstico compartido: el retiro del Estado nacional de áreas clave como la obra pública y los servicios esenciales. En ese contexto, los gobernadores señalan que desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal en 1988 la participación provincial en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%, una tendencia que se está profundizando desde las políticas del actual gobierno nacional.