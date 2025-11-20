Kicillof apuntó contra Milei: «el Presidente nunca vendrá a un barrio popular»

En Ensenada, el gobernador inauguró un nuevo complejo deportivo y cuestionó al Presidente por su ausencia en los barrios y el ajuste que realiza.

Durante el acto, lo acompañaron el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el intendente Mario Secco; y el presidente del Club Belgrano de Ensenada, Maximiliano Pared.

Kicillof destacó “Donde antes había un terreno baldío ahora hay alegría, deporte y pueblo: con obra pública, inversión y mucho trabajo estamos transformando los barrios de la Provincia”. En la misma línea, remarcó que muchos jóvenes quedarían excluidos “si esto quedara en manos del mercado”.

“Sabemos que el Presidente nunca vendrá a un barrio popular para ver qué es lo que hace falta porque prefiere viajar a otros países para reunirse solamente con poderosos y especuladores”, lanzó. Además agregó, “A nosotros podrá insultarnos y agredirnos, pero no vamos a parar ni un día de sumar esfuerzos para darle a nuestro pueblo el bienestar que se merece”.