Kicillof anunció la extensión del boleto estudiantil para universidades del interior

ENCUENTRO DE LAS JUVENTUDES

Además, el Gobernador presentó los foros de debate para la creación de una ley que aborde las necesidades de las y los jóvenes bonaerenses.

El gobernador Axel Kicillof anunció esta mañana la ampliación escalonada del boleto estudiantil para los y las alumnas de universidades del interior y la creación de foros de debate que permitan redactar una Ley Integral de Promoción y Protección de las y los Jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Fue en el marco del Encuentro de las Juventudes que reunió a más de 3 mil jóvenes en Tecnópolis, junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Transporte, Jorge D’ Onofrio; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y la directora provincial de Juventudes, Ayelén López.

“Este encuentro, en el que vamos a escuchar las opiniones de miles de chicos y chicas, dará comienzo a una serie de foros que se desarrollarán en todos los rincones de la Provincia para encontrarnos y compartir las ideas que den lugar al texto de una Ley para la juventud bonaerense”, expresó Kicillof y agregó: “No hay mejor norma que la que surge de las discusiones, los debates y las voces de quienes luego van a exigir que se cumplan sus derechos”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “nuestra agenda no es otra que la de las necesidades de nuestro pueblo, muchas de las cuales se han plasmado en una historia de luchas y resistencias”. “Conseguimos ya que el boleto estudiantil sea una realidad en todas las universidades del área metropolitana; ahora lo ampliaremos a universidades del interior de la Provincia”, anunció. De esta forma, se ampliará de forma escalonada hacia los municipios en donde se utiliza el sistema SUBE: Bahía Blanca, Balcarce, Coronel Rosales, General Pueyrredon, Junín, Necochea, Olavarría, Pergamino, San Nicolás y Tandil (donde SUBE está en proceso de implementación).

En el marco de la conmemoración de la Noche de los Lápices el próximo viernes 16 se celebra el Día Nacional de la Juventud y bajo el lema “Las juventudes debaten y construyen futuro”, el Encuentro fue un espacio pensado para reconocer a las y los jóvenes bonaerenses como sujetos centrales de las transformaciones políticas y sociales. Para ello, se llevaron a cabo diferentes actividades, entre las que se destacaron talleres y comisiones de intercambio sobre género y diversidad, educación sexual integral, la violencia en los barrios, ambiente, salud, trabajo y transporte.

Además, Kicillof destacó la puesta en marcha del programa Puentes: “Vamos a abrir centros universitarios en el interior de la Provincia y a implementar el boleto estudiantil para que todos y todas puedan acceder y partir desde el mismo escalón”. “Si los jóvenes no llegan a la universidad, la universidad tiene que llegar a los jóvenes: esa es la función de un Estado que incluye y trabaja al servicio de quienes más nos necesitan”, afirmó.

Por su parte, Larroque hizo hincapié en que «pusimos al Estado a resolver los problemas de la gente y seguimos un proyecto político que le modifica la vida a millones de personas”. «Hoy tenemos muy claro hacia dónde ir: frente al odio, respondemos con solidaridad, encuentro y amor», dijo.

“Desde la Provincia estamos trabajando para ampliar derechos y que los y las jóvenes tengan el acompañamiento del Estado no solo para llegar a la universidad pública y gratuita, sino también para que se puedan quedar y transitar ese camino”, expresó D’ Onofrio.

En tanto, Raverta remarcó que “este encuentro es un espacio para compartir y seguir reflexionando sobre el rol del Estado y la función de la política como ámbitos para pensar en los demás, creando un piso para que todos y todas puedan empezar desde el mismo escalón”. “Todas estas decisiones de políticas públicas apuntan a combatir las desigualdades y a brindarles más oportunidades a los chicos y las chicas”, valoró.

“Este encuentro lo pensamos hace mucho tiempo para que los pibes y las pibas puedan debatir, construir presente y futuro como lo hacemos todos los días en los barrios”, expresó Ayelén López y agregó: “Necesitamos escucharlos para saber lo que falta. Acá somos más de 3 mil que creemos en el Estado y nos juntamos para transformar la vida cotidiana en los barrios”.

Por último, Kicillof señaló: “Los pibes y las pibas no son el futuro, son el presente y el principal motor de transformación de la sociedad”. “Su tiempo es ahora, es hoy que tienen que luchar por sus derechos, organizarse y reclamar lo que necesitan para construir una Provincia mejor”, concluyó.

Participaron el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; su par de Trabajo, Walter Correa; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout; las diputadas provinciales Micaela Olivetto y Natalia Sánchez Jáuregui; el legislador César Valicenti; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los intendentes de de San Martín, Fernando Moreira; de Hurlingham, Damián Selci; y de Morón, Lucas Ghi; la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt; funcionarios y funcionarias de la Provincia.