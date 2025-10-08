Jornada de limpieza y cuidado del Río Luján

Impulsado por el área de Ambiente se llevó adelante una jornada de limpieza del Río Lujan con un amplio dispositivo montado para continuar trabajando en la el cuidado ambiental.

El Lic. Agustín Lasala, integrante del área de Ambiente que dirige Marcelo Bello, contó ante los medios que la idea “surge un poco de la historia, ya que en otras ocasiones se han realizado jornadas de limpieza y cuidado ambiental que tuvieron un párate y ahora retomamos”.

Mencionó que “también ahora con el impulso de vecinos y vecinas, es decir, nuestra comunidad, que se han acercado e impulsado el desarrollo de esta jornada”.

También que “todas las áreas del municipio integralmente nos pusimos a disposición de la comunidad para poder concretar esta jornada.Con recursos y destacando la importancia de la presencia del Estado en dar respuestas y apoyo a demandas concretas y tan valiosas, como es el cuidado del ambiente”.

Antes de finalizar comentó que “en nuestro caso impulsar el cuidado ambiental, del Río Luján, de este espacio compartido y en comunidad es fundamental, también es este Paseo Ribereño que las y los vecinos ya han hecho suyo” y como decía el intendente “no sólo el día de hoy, sino que ya estamos programando la próxima y así todos los meses continuar”.

El arquitecto Emanuel Pérez Carrera, secretario de obras, expresó al ser consultado que “seguimos realizando algunos detalles, los últimos, de este Paseo de la Ribera que pronto se inaugurará, pero que ya es parte de la cotidianeidad de muchos mercedinos” sostuvo.

Destacó que “están haciendo un cableado nuevo, para la iluminación y que en su mayoría será subterráneo” mencionando que “el paseo se convirtió en un lugar de entretenimiento y distracción para las familias, siendo más de 2km, realizado con la PBA, siendo obras que no se pueden efectuar en otro lado porque está para ello planificado y asignado, la mejora de la costa ribereña, y también desde el cuidado ambiental ya planificamos la segunda etapa, todo con una gran tarea del Comité de Cuenca del Río Luján” narró el funcionario.

Por su parte, el intendente Juan Ustarroz mencionó estar “muy contento con la convocatoria. Vino muchísima gente. Es la alegría de participar porque todos saben que están haciendo algo que le hace bien a la ciudad, que le hace bien al río, que le hace bien al parque, que tenemos este paseo prácticamente nuevo que vamos en breve a estrenar” mencionó.

También mencionó que “tenemos que generar conciencia del cuidado. Cuidado no es solamente que venga gente a limpiar, sino fundamentalmente que la gente no ensucie. Entonces, la idea ahora es una vez por mes tener una fecha que va a ser viernes o sábado, el primero de cada mes, para que la gente empiece a venir a limpiar y para que también la gente tome conciencia de que tiene que ser más limpia y tiene que ser más respetuosa del ambiente” destacó que “estas actividades sin duda nos unen como pueblo”.

Mencionó que “recién veíamos una familia y había una niña muy, pero muy chiquita. Entonces, un poco el desafío es que el día de mañana las nuevas generaciones tengan como algo natural, cultural, esto del cuidado permanente, sistemático, metódico del ambiente, del otro, del encuentro con la naturaleza, del vínculo con la naturaleza, del vínculo entre las personas. Creo que esta cultura del encuentro es muy necesaria en estos tiempos” y finalizó destacando el “desafío que es cuidar el río, el parque, el ambiente, en el presente, por el futuro”.