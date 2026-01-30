Inzaurgarat: “Cuando uno toma una decisión debe hacerse cargo de sus consecuencias”

El concejal Julián Inzaurgarat rechazó de plano el pedido de su colega libertario Mauricio Pollacchi de poner agentes de tránsito en los pasos a nivel ferroviarios de la ciudad, “porque es competencia del gobierno nacional y el municipio, por ley, tiene prohibido intervenir”; y criticó la intención del bloque opositor de mirar para otro lado: “Cuando uno toma una decisión debe hacerse cargo de sus consecuencias, porque sino es muy fácil pedir que otros arreglen lo que uno rompe”.

“Cuando uno toma una decisión debe aceptar las consecuencias, esto es así en la vida en general y ni hablar cuando se trata de una política pública que afecta directamente a la sociedad. El gobierno nacional tomó la decisión política de abandonar la infraestructura ferroviaria y es evidente que no tiene intenciones de dar marcha atrás. No le interesa. Lo vemos todos los días en nuestra ciudad. Y el bloque libertario lo sabe bien: desde el Concejo Deliberante enviamos una serie de resoluciones, todas aprobadas por unanimidad, y nunca nos respondieron”, contó Inzaurgarat.

En efecto, el HCD aprobó por unanimidad distintos proyectos pidiendo al gobierno nacional, por intermedio del intendente y entre otras cosas, el mantenimiento y reparación de la infraestructura ferroviaria existente en todo el Partido de Mercedes. El más reciente data del 25 de noviembre de 2025. Y el propio Ejecutivo sumó sus reclamos a lo largo de todo el año que pasó dirigiéndose a las distintas dependencias de Trenes Argentinos (Cargas, Infraestructura, Operaciones). No pasó nada.

Para colmo, distintas estructuras de la Secretaría de Transporte fueron modificando sus autoridades. Y el cambio más reciente se dio en el marco de una serie de denuncias cruzadas por corrupción: se fueron el propio secretario de Transporte (Luis Pierrini) y los directores de Trenes Argentinos Operaciones (Gerardo Boschín) y Trenes Argentinos Infraestructura (Leonardo Comperatore).

“Es muy fácil tirar la pelota afuera, no hacerse cargo de las cosas, mirar para otro lado. Ahora resulta que el gobierno nacional, del que ellos forman parte, abandona todo lo que es el servicio de trenes y su infraestructura, ¡y el bloque libertario pide que lo resuelva el municipio! Es insólito. Y eso por no mencionar la contradicción en la que caen: ¿quieren al Estado o no lo quieren? ¡Son unos vivos bárbaros! Que otros arreglen lo que ellos rompen”, graficó.

“Tanto que dicen defender a los vecinos, muy bien, que imiten el ejemplo del intendente: viajen todos los días, golpeen las puertas que hagan falta, aprovechen la cercanía que dicen tener con el presidente Milei, ¡insistan hasta que les den una respuesta!”, agregó.

Inzaurgarat criticó también “la demagogia” del proyecto presentado por Pollacchi, “porque sabe muy bien que, por ley, el municipio tiene prohibido intervenir en áreas de jurisdicción nacional”.

“Milei vive diciendo que ‘el que las hace, las paga’. Esto va en ese mismo sentido. El abandono con el que el gobierno nacional somete a la infraestructura ferroviaria tiene consecuencias trágicas y tristes que todos conocemos y de la que es el único responsable. Intentar que el municipio aborde alguna de las tareas vinculadas a los trenes, además de no corresponder por un sinfín de razones, tiene como segunda intención hacerlo responsable de los accidentes eventuales”, concluyó.