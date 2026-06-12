Identificación Geográfica para el salame mercedino

SOCIEDAD

Se trata de un paso histórico para la producción local, en el que productores mercedinos constituyeron la asociación que impulsará la Identificación Geográfica (IG) del salame quintero.

La iniciativa cuenta con el respaldo estratégico de la Sociedad Rural de Mercedes, la Cámara Económica, el jurado de la Fiesta Nacional del Salame Quintero y la Municipalidad de Mercedes.

La mesa de trabajo convocó al vicepresidente de la Sociedad Rural, José Luis Casaretto, a los especialistas técnicos Cecilia Dipieri y Sebastián Sandoval del jurado de la Fiesta, y a funcionarios municipales, en un clima descripto como de «fuerte consenso institucional».

La Identificación Geográfica es una herramienta de propiedad intelectual que certifica el vínculo entre un producto y su territorio de origen.

El proceso continuará bajo una hoja de ruta. La próxima semana se anunciará formalmente la constitución de la asociación civil y el cronograma detallado de los pasos técnicos a seguir ante las autoridades nacionales.