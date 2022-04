Homenaje a las y los judiciales veteranos de Malvinas

Este mediodía se realizó el acto en homenaje a las y los trabajadores judiciales que pelearon en la Guerra de Malvinas. La AJB y la Corte descubrieron una placa en el Hall Central de Tribunales de La Plata.

Al cumplirse un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, la AJB conjuntamente con la Corte, realizó un emotivo acto en homenaje a las y los trabajadores judiciales ex combatientes que arriesgaron y entregaron sus vidas para defender la soberanía argentina sobre las islas.

Participaron del acto miembros de la Comisión Directiva Provincial de la AJB y dirigentes de distintas departamentales de la provincia; el Presidente de la Corte, Luis Genoud; y ex combatientes que trabajan en diversas áreas del Poder Judicial.

En el Hall Central de Tribunales se descubrió una placa conmemorativa como símbolo de agradecimiento a las y los judiciales de todas las departamentales que pelearon en Malvinas. La coordinación del acto estuvo a cargo del Secretario Gremial de la AJB, Oscar Yenni, y también dirigió unas palabras a los presentes, Patricia Focaccia, Secretaria de Hacienda de la Departamental La Plata.

Sin dudas el momento más emotivo de la jornada fue cuando Daniel Ramos, ex combatiente y trabajador judicial, hizo uso de la palabra. “Sufrimos mucho cuando volvimos de la guerra porque se desarrolló un proceso de desmalvinización. Pero juntamos fuerzas y de a poco nos fuimos organizando y luchando por nuestros derechos. Afortunadamente hoy el pueblo recuperó la senda de la memoria”, destacó.

Cerró el acto, Hugo Russo, Secretario General de la AJB, quien expresó: “A través de este acto quisimos rendir un merecido y sentido homenaje a quienes trabajan cotidianamente con nosotros en las veinte departamentales, y que en 1982 arriesgaron su vida en defensa de nuestra soberanía. Nos llena de orgullo que sean parte de la historia”.