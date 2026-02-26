Gran fiesta popular: Gowland celebra su aniversario

El próximo sábado 28 de febrero, el predio de la estación será el escenario de una jornada cargada de música, danza y tradición.

Con entrada libre y gratuita, la comunidad podrá disfrutar de shows en vivo, artesanos y una variada oferta gastronómica, contó Jimena Rivas, directora de cultura y destacó que “se realiza, especialmente, con un enorme trabajo de la Comisión de la localidad y la Sociedad de Fomento”.

Gowland se prepara para vivir una de sus jornadas más especiales: el festejo por su Fiesta Aniversario. El evento, que cuenta con el impulso del municipio, tendrá lugar en el emblemático Predio de la Estación a partir de las 19:00 horas.

La propuesta busca reunir a las familias en un espacio de encuentro y celebración. Para esta edición, se ha diseñado una grilla artística diversa que abarca desde el folklore hasta la cumbia, garantizando el baile y la alegría durante toda la noche.

El escenario principal contará con las presentaciones del Ballet Amanecer de Pueblo y Ballet Estrella del Sur, aportando la danza tradicional, los Hermanos Arizmendi, con lo mejor de nuestro folklore, el ritmo tropical llegará de la mano de No Fue Nadie, 4 de Copas, Viví y su Cumbia y K y M Cumbia.

Además de la música, el predio contará con un sector de Food Trucks con diversas propuestas para cenar al aire libre y el ya clásico paseo de artesanos, donde los productores locales exhibirán sus trabajos a los asistentes.

La invitación es abierta a todo el partido de Mercedes para acompañar a los vecinos de Gowland en este nuevo aniversario de su fundación, en un entorno seguro y festivo, este 28, desde las 19hs.