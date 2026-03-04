Gran festejo por el aniversario de Gowland

Gowland celebró su aniversario con un marco de público espectacular en el predio de la Estación.

El evento contó con el acompañamiento del intendente Juani Ustarroz, y se destacó por el arduo trabajo de la Sociedad de Fomento, los vecinos y vecinas que hicieron posible una jornada inolvidable.

La localidad de Gowland vivió una verdadera fiesta popular. Desde las 19:00 horas, una multitud de familias se volcó al predio de la estación para celebrar un nuevo aniversario del pueblo, en una jornada donde la identidad local y la solidaridad fueron los grandes protagonistas.

El éxito de la convocatoria no fue casualidad. Se destacó especialmente el gran trabajo articulado entre los vecinos, las vecinas y la Sociedad de Fomento, quienes trabajaron incansablemente para que el predio luciera impecable y la organización fuera un éxito.

Durante la recorrida, el intendente Ustarroz destacó el enorme compromiso de toda la comunidad para esta bellísima celebración.

El predio se transformó en un gran paseo, con artesanos, emprendedores y cantinas solidarias. La respuesta del público fue contundente en el sector de los artesanos y emprendedores locales, quienes pudieron comercializar sus productos ante una concurrencia destacada.

Se vivieron las presentaciones de los ballets Amanecer de Pueblo y Estrella del Sur, junto a la música de los Hermanos Arizmendi, le dieron el toque tradicional a la velada. El cierre a puro baile llegó con el ritmo de No Fue Nadie, 4 de Copas, Viví y su Cumbia y K y M Cumbia, que mantuvieron a la multitud encendida hasta el final.