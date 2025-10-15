Gran convocatoria en el 7° Festival de Cerveceros Mercedinos

El 7° Festival de Cerveceros Mercedinos tuvo una gran convocatoria, pese a que la jornada del sábado debió ser suspendida por el clima y la presencia de lluvias.

El intendente municipal, Juani Ustarroz, destacó que el festival tiene un «denominador común que es el impulso del trabajo, la producción local, el turismo, el arte y la cultura mercedina”. El jefe comunal celebró la «concreción y unión del esfuerzo del sector privado y la municipalidad». Además, agradeció «especialmente a las cooperativas y los trabajadores municipales, a quienes llamó «grandes hacedores de estas fiestas».

La directora de Cultura, Jimena Rivas contó que la propuesta incluyó más de un escenario para exhibir el talento y la creatividad mercedina, una línea que el intendente Ustarroz «siempre impulsa».

El director de Turismo, Francisco Dinova, se lamentó, y expresó: «todas y todos nos quedamos con ganas de seguir», pero auguró un pronto reencuentro en futuros patios cerveceros.

Desde las autoridades municipales y la organización se agradeció a los integrantes de las Cooperativas de Trabajo Unidas de Mercedes, quienes garantizaron el disfrute de los vecinos con su compromiso en las tareas de mantenimiento y orden del Parque Municipal. Expresaron que su aporte es una «parte fundamental» para la realización de grandes encuentros comunitarios. Las cooperativas ratificaron su compromiso con la ciudad y la realización de eventos masivos.