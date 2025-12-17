Un año más en el que se reconoció el esfuerzo, compromiso e impulso del trabajo por parte de las y los productores locales.

El intendente Juan I. Ustarroz remarcó la importancia de “volver a encontrarnos, reconocer la producción local y la enorme tarea que realizan durante todo el año. Fue María Ester Silva quien se consagró como la productora del año.

Este fin de semana finalizó una nueva edición de la Fiesta Nacional del Durazno en el complejo La Trocha, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, y donde las familias se encontraron para disfrutar de propuestas gastronómicas, artesanos, cantinas solidarias, exposiciones, concursos y mucho más.

El intendente Juani Ustarroz, expresó que “es una enorme alegría ver esta fiesta que homenajea y reconoce a las y los productores de nuestro pueblo, que durante todo el año realizan una gran tarea, impulsando el empleo y sosteniendo esta noble tradición”, y agradeció “a quienes han venido y a cada trabajador y trabajadora municipal por dar siempre lo mejor de sí para que las y los mercedinos la pasemos muy bien”.

Francisco Dinova celebró “otro gran encuentro popular” donde “cada mes Mercedes tiene una propuesta para vernos, impulsar el trabajo y arte local”.

El momento central de la celebración fue la premiación al mejor productor. Este año, el primer puesto fue para María Ester Silva. El podio se completó con Sandra Inés Padilla en segundo lugar y Pedro López en el tercero. El jurado encargado de esta difícil tarea estuvo integrado por los ingenieros agrónomos Gabriel Hugo Valentini (INTA San Pedro), Elio Gabriel Lunazzi (UNLu) y Orlando Ángel Boragno (Estación Experimental Mercedes).

La gran ganadora, Ester Silva, contó que “cuando mi marido falleció decidí seguir adelante”, “no lo hago sola, sino en familia” y “cada día producimos, embalamos, enviamos al mercado central, hacemos dulces” y “seguimos sosteniendo la producción mercedina”, para remarcar que “no me lo imaginaba. Realmente muy emocionada y muchas gracias”, mencionó entre otros conceptos.

Como es habitual, hubo música en vivo en el escenario principal. El sábado 13 se presentaron: Mercedes es Danza, Nación Wiphala, Gustavo Guzmán, Emma Grassi, Cumbia Pika y La Ezze Band, con un cierre a cargo de Los Arizmendi. El domingo 14 subieron al escenario Mercedes es Danza, Claudia Lomeña, Desde El Alma, La Última Junta, el Ballet Estrella del Sur y Raíces Mercedinas, finalizando la fiesta con el show de La Wawa Imperial.

En cuanto a la elaboración de dulces, hubo dos categorías destacadas. En el concurso de Mejor Dulce, el primer premio fue para Lucía Belén López, seguida por Federico Pescio y Andrea Keek.

El jurado estuvo compuesto por Maria Aprile (CEPT 4), Maia Cravero (CEPT 4), Liliana Carrizo (EESA n1), Alicia Bustos (Estación Experimental Mercedes), Oscar Spinetta (grupo resurgir) y Mariano Silvera (dto bromatología municipalidad de Mercedes).

Por otro lado, en la categoría Dulce Innovador, que premia nuevas propuestas, el ganador fue Leandro Cusa con su dulce de durazno con naranja y jengibre. El segundo lugar fue para María Cristina Pisoni (durazno con pistacho caramelizado) y el tercero para Oscar Zunino (durazno con frutillas y pasas de uva).

Además, la Cámara Económica Mercedina entregó el reconocimiento al mejor stand, que fue para la familia Castagnetto, entregado por Ariel Pietruccha, gerente de la entidad y su presidente, Federico Sirch.

Hubo también, por parte de la comisión de productores, reconocimientos a Leonardo Fagúndez y Jorgelina Braghi por su rol como nuevos emprendedores en materia de plantación.