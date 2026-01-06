Fin de año con más pavimento en Mercedes

Los últimos días del año no detuvieron el ritmo de trabajo de la Municipalidad en materia de infraestructura. Así lo destacaron desde la Comuna, donde el secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Emanuel Pérez Carrera, confirmó el avance de la pavimentación en la calle 43, entre 106 y 110.

Se trata de “una obra que estaba en planificación y es muy valiosa para las y los vecinos”, explicó el funcionario, quien remarcó que las tareas se efectúan mediante un trabajo articulado con áreas como Desarrollo de la Comunidad y cooperativas mercedinas.

Pérez Carrera detalló que “está casi terminada una cuadra y luego se construirá la bocacalle”. Asimismo, puso en valor el recurso humano local: “Tenemos una mano de obra muy calificada. Lo vimos con el trabajo en la calle 15, entre 40 y 42, donde se hizo pavimento, desagüe, luminaria y forestación; una obra que se mantiene impecable, al igual que en todo el barrio Esperanza”.

Respecto a los detalles técnicos, precisó que se utiliza hormigón H17 y que, previamente, “se preparó el suelo con las reparaciones y el movimiento de base propios de una obra de este tipo”.

Otras obras estratégicas

El funcionario también repasó proyectos de gran envergadura para la ciudad:

– Canal Santa María: Se encuentra casi terminado el tramo que va desde el Río Luján hasta el casco histórico, beneficiando a miles de familias.

– Conectividad Cloacal: Está próxima a finalizar la red que une la 40 y 29 con la planta depuradora, cuya ampliación también es considerada una obra histórica.

Finalmente, adelantó las proyecciones para el próximo ciclo: “Iniciaremos el 2026 con más licitaciones de obra pública para Mercedes, priorizando los servicios de agua y cloacas”, concluyó.