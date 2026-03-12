Fiesta Nacional de la Torta Frita: abren convocatoria para prestadores y artesanos

La Municipalidad de Mercedes, a través de su Dirección de Producción, anunció la apertura oficial de las inscripciones para aquellos emprendedores, gastronómicos y artesanos interesados en formar parte de esta nueva edición.

El plazo para la presentación de documentación y asegurar un lugar en el predio comenzó este 9 de marzo y finalizará el próximo lunes 18.

La organización ha dispuesto dos modalidades de registro diferenciadas según el rubro, con la premisa estricta de que los participantes deben tener domicilio en la ciudad de Mercedes.

Para optimizar el proceso, la comuna ha dividido la recepción de solicitudes en canales digitales y presenciales:

Sector Gastronómico (Online): Los responsables de gazebos (dulces y salados), pochocleros, barras de tragos, heladerías artesanales, parques de diversiones y las tradicionales torteras deberán completar el formulario exclusivamente de forma virtual a través del enlace oficial proporcionado por la organización.

Artesanos y Productores (Presencial): Quienes pertenezcan a los rubros de artesanías, emprendimientos productivos, productores regionales o reventa (sujeto a aprobación, excluyendo indumentaria de marca y tecnología), deberán presentarse en la Dirección de Producción, ubicada en Av. 29 Nº 623 (entre 26 y 28), en el horario de 09:00 a 13:00 hs.

El municipio exige de manera excluyente la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio en el partido de Mercedes, Curso de Manipulación de Alimentos (para rubros gastronómicos) y Libreta Sanitaria al día, expedida por la Municipalidad local.

En el caso de los artesanos presenciales, es obligatoria la entrega de una muestra de los productos para su evaluación por parte del comité organizador.

Esta festividad, se prepara para una puesta en escena que promete, una vez más, reunir a miles de visitantes en torno a la tradición criolla.