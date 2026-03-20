«Festival de la Memoria» en el Anfiteatro Municipal

En el marco de un aniversario el último golpe cívico militar se invita para vivir una jornada de reflexión y cultura el próximo 22 de marzo con un festival musical en el Anfiteatro municipal.

Al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, las coordinaciones de Derechos Humanos y de Juventudes han organizado el «Festival de la Memoria», una propuesta con fuerte participación del espacio artístico y cultural.

La cita será a partir de las 18:00 horas en el Anfiteatro Municipal, donde la música será protagonista de la mano de Gran Lady, Manguito, Gambo y Dan Ros, quienes pondrán voz y ritmo a una tarde de compromiso social.

Bajo la consigna de que el 2026 es el año de los Derechos Humanos, la Verdad y la Justicia, el evento trascenderá lo musical para ofrecer una experiencia participativa donde los asistentes podrán sumarse a la iniciativa «Vení a bordar tu pañuelo», un gesto simbólico que une generaciones en torno a un emblema de lucha.

La jornada se completará con la presencia de artistas visuales e intervenciones literarias que ocuparán el espacio público, mientras que la Red de Comedores estará a cargo de la cantina, reforzando el sentido de comunidad y solidaridad que atraviesa esta fecha tan significativa para la democracia local.