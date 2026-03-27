FELT Bicycles dijo presente en L’ÉTAPE ARGENTINA 2026 con todo su ADN de alto rendimiento  

La marca internacional de bicicletas de alto rendimiento participó de uno de los eventos ciclísticos más importantes del país, consolidando su posicionamiento en el mercado local.

La reconocida marca FELT Bicycles, representada en el país por el Grupo Simpa S.A., estuvo presente en una nueva edición del prestigioso L’Étape Argentina by Tour de France, con un stand de 16 m2, que reunió a cientos de ciclistas en un exigente circuito, durante el pasado fin de semana, en la provincia de Córdoba.

Con una destacada presencia, FELT reafirmó su compromiso con el ciclismo de alto rendimiento, acompañando a la comunidad local con una propuesta integral que combinó exhibición de producto, experiencia de marca y contacto directo con los usuarios. “Ser parte de un evento de esta magnitud nos permite conectar directamente con el ciclista argentino, entender sus necesidades y demostrar en un entorno real todo el potencial de nuestros productos”, destacó Gamal Funes, brand manager de FELT Bicycles en Argentina.

FELT Bicycles: la marca insignia de la alta competencia

La participación de FELT en L’Étape Argentina representa a la perfección los valores que definen a la marca a nivel global, como la innovación tecnológica, la búsqueda de la eficiencia aerodinámica y el rendimiento en condiciones reales de competencia.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de cerca las principales líneas de producto de la marca, entre ellas la familia Breed, orientada al segmento gravel y aventura; la familia de ruta, compuesta por los modelos FR, VR y AR, desarrollados para distintos perfiles dentro del ciclismo de carretera; y la IAx, diseñada específicamente para triatlón y contrarreloj, con foco en la aerodinámica y la eficiencia. Este portfolio refleja la versatilidad de FELT para adaptarse a las demandas de ciclistas de distintos niveles, desde el amateur exigente hasta el atleta competitivo.

En este contexto, Yanina Minaglia, embajadora de la marca en Argentina, compitió en la prueba y obtuvo el 1° puesto en su categoría (femenino 40-44 años), evidenciando el rendimiento de los productos FELT en condiciones reales de competencia. Asimismo, su participación en el espacio de la marca permitió reforzar el vínculo con el público y aportar una validación técnica directa, alineada con el posicionamiento de FELT en el segmento de alto rendimiento.

Experiencia de marca y consolidación en el mercado argentino

El espacio de FELT funcionó como punto de encuentro para ciclistas amateurs y experimentados, quienes pudieron interiorizarse sobre las características técnicas de los productos, recibir asesoramiento especializado y vivir de primera mano la propuesta de valor de la marca.

La participación en L’Étape Argentina buscó posicionar a FELT Bicycles como el referente dentro del segmento premium de bicicletas, ofreciendo no solo productos de excelencia, sino también respaldo, servicio y una experiencia integral para el usuario.

La edición 2026 de L’Étape Argentina by Tour de France se llevó a cabo el pasado 22 de marzo en la provincia de Córdoba con epicentro en el Estadio Mario Alberto Kempes. La competencia convocó a ciclistas de distintos niveles que enfrentaron recorridos de alta exigencia en el entorno del Valle de Punilla, con dos alternativas: un trazado largo de 134 kilómetros y otro corto de 64 km, ambos diseñados para poner a prueba la resistencia, la técnica y la estrategia de los participantes.