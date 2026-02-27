Fábrica de Arte en Nueva Corinema

Nueva Corinema reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de la región al anunciar una nueva edición de su Jornada de Talleres & Muestra Abierta.

El encuentro tendrá lugar el sábado 7 de marzo de 10:00 a 18:00 horas, en el predio donde funcionara la fábrica de cerámica en Altamira, busca potenciar el vínculo entre el territorio y la expresión artística, brindando un espacio privilegiado para que artistas locales desarrollen sus propuestas y compartan sus saberes con la comunidad.

Bajo la premisa de ser un lugar «donde la tierra se volvió ladrillo, la uva se vuelve vino y la experiencia se vuelve obra», Nueva Corinema con su recuperado impulso dedicado a la cultura, el turismo y el trabajo vitivinícola, ofrece en este caso una jornada de aprendizaje y dispersión que trasciende –por mucho– el formato de un curso tradicional.

La propuesta invita a los participantes a habitar el entorno de la ex fábrica y el viñedo, utilizándolos como fuente de inspiración directa para sus creaciones.

El evento se diseñó como una vivencia completa que comienza con un desayuno de bienvenida y una visita guiada por las instalaciones.

La jornada se divide en dos momentos de trabajo intenso en el taller elegido, interrumpidos por un almuerzo de camaradería que incluye opciones gastronómicas regionales y degustación de vinos locales.

La oferta académica destaca por su diversidad, abarcando múltiples disciplinas bajo la guía de reconocidos profesores:

Artes Visuales: Bioescultura (Anabella Coluccio), Cerámica (Inés Deluca), Dibujo (Anabell Piñeiro), Grabado (Pablo Russo) y Pintura plein air (Paula Tabossi).

Artes Escénicas y Música: Danza Contemporánea (Marina Cabral), Música (Genaro Cobuccio) y Teatro (Cristina Lamothe).

Imagen, Oficio y Letras: Fotografía (Geraldine Jacobs), Ingeniería en Papel (Ismael Moyano) y Literatura (Verónica Mateo y Lucía Lascano).

A partir de las 18:00 horas, la jornada culminará con una muestra abierta al público general.

En este espacio, los alumnos exhibirán las obras e instalaciones producidas durante el día, permitiendo que la comunidad sea testigo del proceso creativo. La velada contará además con una barra gastronómica para los asistentes, completando una experiencia que celebra el arte en todas sus formas.

Dado que los cupos para cada taller son limitados para garantizar una enseñanza personalizada, se requiere inscripción previa. Los interesados en recibir más información sobre el programa detallado de cada disciplina o el valor del encuentro pueden comunicarse directamente vía WhatsApp al 2324 550378