Exitosa y muy asistida Expo Educativa y Trabajo

Institutos y espacios de educación superior de Mercedes expusieron su variada oferta educativa y trabajo con miras a las inscripciones del ciclo lectivo 2026.

Fue en La Trocha con una jornada completa en doble turno para que las y los interesados puedan ver qué oferta tienen. Participaron también escuelas con delegaciones.

“Es una gran alegría ver este gran marco de asistencia” dijo Juan I. Ustarroz y remarcó “en nuestra ciudad tenemos una amplia oferta formativa en constante movimiento, con lanzamientos y adecuaciones constante dando respuesta a las y los estudiantes y familias” expresó y destacó “desde instancias provinciales a nacionales, públicas y privadas, municipales, siempre brindando excelencia y calidad”.

Mara Quiroga, a cargo de la actividad destacó “la gran presencia de estudiantes secundarios, padres y madres buscando información, interactuando, pensando en el futuro y en las posibilidades que nuestra ciduad y sus distintas instituciones ofrece” narró la responsable de la coordinación de Educación Superior comunal.

También estuvieron presentes el secretario de educación José Luís Pisano, que remarcó “el gran trabajo y articulación de la comunidad educativa para vivir esta jornada tan valiosa e importante” y destacó “el compromiso de quienes lo hicieron posible”.

La inspectora regional Gabriela Valverde y el inspector distrital Cristian Ponce también acompañaron la asistida jornada.

Fueron expositores SFD y T N°7, ISFD N° 137, Conservatorio de Música, Escuela de Arte N° 2, Centro de Formación Profesional N° 403, Centro de Formación Laboral N°401, Centro de Formación Laboral N° 402, Empleo, Producción, OxiMercedes, UNLu, UBA XXI, Centro de Educación Superior Mercedes, Instituto Superior Ciudad de Mercedes, Siglo XXI, Instituto Santo Cura de Ars, CFI N° 1, CEA N° 9, dando cuenta de la amplia oferta informativa que se pudo compartir en el doble turno de la expo “Educación y Trabajo” llevada adelante en La Trocha.