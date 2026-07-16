Aniversario de CARLOS MARTIN CARDINAL

CARLOS MARTIN CARDINAL

Detenido desaparecido el 21 de julio de 1976 en Capital Federal.-

Nació el 19 de abril de 1955 en Mercedes Provincia de Buenos Aires.-

Que nuestro compromiso hoy “sea una realidad”. Para que nunca muera la esperanza de construir un país justo y solidario, y para que “nunca más la vida sea destruida impunemente”.-

Hoy, a 50 años de aquel 21 de julio, en homenaje a Carlos Martín y por los 30.000 detenidos desaparecidos, seguimos pidiendo justicia y castigo a los culpables genocidas que aun caminan libres por nuestras calles…{

Familiares y amigos