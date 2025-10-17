Estación Juego celebró sus 6 años junto a las familias

El espacio creado por la Municipalidad de Mercedes celebró, con una muy asistida fiesta, sus 6 años de actividades para todas las familias, las escuelas y con un fuerte énfasis y orientación a la niñez.

Fue en su espacio recuperado y cada día más embellecido de calle 6 entre 23 y 25.

“Estamos muy felices y agradecidos por la cantidad de familias presentes, trayendo a las y los niños a jugar y aprender, a participar de los talleres y disfrutar de la música en vivo”, comentó el intendente Juan I. Ustarroz y remarcó: “Este es un espacio pensado y creado para la niñez, que nos llena de orgullo, que abre sus puertas cada fin de semana para las familias y, entre semana, para instituciones educativas y sociales, con un enorme compromiso de las y los trabajadores municipales, a quienes también decimos gracias”.

La fiesta contó con una apertura que incluyó talleres, música en vivo con “La Tía Rockera”, lecturas y, especialmente, entretenimiento con un sentido pedagógico durante toda la tarde del sábado.

“Como dijo el intendente, este es un dispositivo que nos llena de orgullo. Es visitado por las familias, escuelas, instituciones sociales, clubes, siempre con muy buena onda y pensando en la niñez”, cerró la Lic. Gabriela Olivella.

Como siempre, el espacio está abierto a toda la comunidad cada sábado, y las instituciones interesadas en alguna visita en particular pueden contactarse con la Dirección de Niñez y coordinar visitas.